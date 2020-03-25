醫用口罩若要重複用 食藥署：可用電鍋乾熱消毒

醫用口罩若要重複使用，食藥署今天說，建議可用電鍋無水加熱（乾熱）方式殺菌，消毒3至5次後仍應更換。食藥署提醒，醫用口罩以噴灑酒精或其他濕式消毒方式都會降低過濾效能。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，目前民眾7天內只能購買3片醫用口罩，不少民眾尋求重複使用醫用口罩的方式。

衛生福利部食品藥物管理署今天發出延長醫用口罩壽命（使用次數）的評估報告表示，醫用口罩仍應以一次性使用為原則，且出入高風險場所，應配戴醫用口罩，並依中央流行疫情指揮中心宣導方式每天更換，若破損或弄髒，應立即更換。

食藥署說，如果民眾出入戶外或低風險場所使用的醫用口罩，在無破損或髒汙前提下，要增加使用次數，建議可以用電鍋無水加熱（乾熱）方式進行殺菌，但在消毒3至5次後仍要更換。

根據食藥署所做的實驗，用電鍋乾熱方式消毒3至5次的醫用口罩，其細菌過濾效率（BFE）與加熱前相比幾無差異，皆維持在99%以上；次微米粒子防護效率（PFE）與加熱前相比，下降百分率1.3%至14.2%，防護效率隨加熱次數遞減。

食藥署也提醒，醫用口罩內襯的過濾材質多為經靜電處理不織布，用噴灑酒精或其他濕式消毒方式都會降低過濾效能。