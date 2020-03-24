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大媽賣場買沒泡麵怪政府！「一句話」嗆店員 網傻眼：無知老人

聯合新聞網 / 綜合報導
有大媽在賣場買不到泡麵，居然怪起政府！示意圖／ingimage
有大媽在賣場買不到泡麵，居然怪起政府！示意圖／ingimage

新冠肺炎的疫情在各國不斷升溫，日前台灣也正式突破200例。台灣破百例瞬間讓全台掀起囤貨潮，儼然是新一波的「搶物資之亂」，有網友分享自身經驗，到家樂福採買時，就看見一名大媽因為買不到想要的東西，對收銀台的店員瘋狂抱怨「政府都在騙人」，讓原PO相當傻眼。

有網友在臉書社團《抱怨公社》上發文，表示自己昨（23）日到家樂福要結帳時，親眼目睹了一位奧客的誇張行徑，有名大媽因為買不到東西，不顧後面還有人要結帳，就先對櫃台員工瘋狂開噴，「什麼都沒，我要台酒泡麵也沒，衛生紙也沒，台灣快倒了政府都在騙人」。

原PO看不下去，忍不住向對方直呼「妳出去一個路口小北，，衛生紙泡麵還堆的跟山一樣」。沒想到，對方聽到後，竟大言不慚的說「不要！這邊比較便宜」，讓原PO哭笑不得。

貼文曝光後，立刻引發許多網友的討論，許多人無法理解該大媽的行為，搖頭直說「台灣真的就是被這些無知老人停滯很久」、「這種人比想的還多」、「真的缺貨是捧錢要買還買不到，台灣根本沒這情況」、「愛買又愛嫌」、「真的缺時會計較那幾塊錢？」、「買不到怪政府(>﹏<) 不會換別家買？哈哈」

關於此現象，經濟部就向民眾表示不用擔憂物資不足，指出目前衛生紙跟泡麵製造商都表達願意配合政府，承諾將會連續兩週，24小時全天候生產。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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