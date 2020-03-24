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失去嗅覺、味覺 可能染新冠肺炎先兆
醫學專家引述多國報告指出，患者出現嗅覺和味覺變差的症狀，可能是感染新冠病毒的先兆，而這可能也是有效的篩檢方式。
呼吸道病毒感染是導致嗅覺變差的常見原因，因為發炎可能阻礙空氣流通，以及察覺氣味的能力。
患者的嗅覺通常會在康復後恢復，但有一小部分個案的嗅覺在其他症狀減緩後仍持續，更有人的嗅覺再也無法復原。
英國鼻科學會和英國耳鼻喉科協會主席發表共同聲明表示，有「明顯證據」顯示，新冠病毒感染者的嗅覺會變差；其他症狀都較輕微，但嗅覺變差的症狀較嚴重。
聲明寫道，這也許能用來篩檢出沒有出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀的新冠病毒感染者。
類似提議也於22日由美國耳鼻喉頭頸外科醫學會提出；該組織指出，來自全球各地「快速增加的」軼事證據顯示，新冠病毒可能不只導致嗅覺變差，還會損害味覺，所以醫師可以判定，不明原因出現這種症狀的患者，有可能是感染了新冠病毒。
世界衛生組織(WHO)疫情專家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)23日說，WHO正在研究嗅覺或味覺變差是否為新冠肺炎的明確特徵。
麻州眼科及耳科醫院鼻科專家霍布魯克(Eric Holbrook)23日受訪時說，「我們目前沒有掌握到確鑿證據」顯示新冠病毒感染者嗅覺變差的機率有多少；這些報告暗指患者嗅覺可望在數周內恢復，但症狀會維持多久尚需明確釐清。
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