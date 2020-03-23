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口罩2.0第二輪25日起預購 流程相同等候期縮短

中央社 / 台北23日電
口罩實名制2.0預購第二輪將在3月25日開始。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
口罩實名制2.0預購第二輪將在3月25日開始。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

疫情指揮中心今天宣布，口罩實名制2.0於3月25日起進行第二輪線上預購，預購流程與第一輪相同，但等待期程縮短，讓民眾可儘早拿到口罩。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，從3月25日上午8時至3月27日晚上8時，可使用健保卡、自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購口罩。

成功預購者在3月28日上午8時至3月30日晚上8時內以ATM轉帳、信用卡方式完成付款。交易成功後，3月31日至4月1日以簡訊發送取貨序號。

4月2日至4月8日，持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），到指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK．go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單），到超商櫃台領取口罩。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，第二輪預購的等候期程縮短到一週，指揮中心也希望讓口罩2.0實名制更順暢，大家反映會塞車等問題，會持續改善，希望弄得更順暢，讓更多人可以買到，增加涵蓋率。

此外，陳時中也說，現在口罩亂丟情況愈來愈多，也值得注意。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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