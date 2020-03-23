快訊

全台累計4.4萬檢疫隔離者 垃圾流向不明恐成防疫漏洞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

聯合新聞網 / 綜合報導
一名全聯資深員工PO文提到，他們店內的紙箱比一般時期多出好幾倍，進貨量也比平常多，這樣的現象讓他不禁直呼「這麼多貨，真的比中元節還誇張！」 圖擷自Dcard
一名全聯資深員工PO文提到，他們店內的紙箱比一般時期多出好幾倍，進貨量也比平常多，這樣的現象讓他不禁直呼「這麼多貨，真的比中元節還誇張！」 圖擷自Dcard

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，隨著國內疫情不斷升溫，民眾也都紛紛前往大賣場搶購物資，不管是衛生紙泡麵等各種民生用品，只要一上架就會被搶購一空。對此，昨（22）日就有一名全聯資深員工在《 Dcard 》上PO文提到，由於最近這幾天大家都在搶購民生物資，導致他們店內的紙箱比一般時期多出好幾倍，進貨量也比平常多，這樣的現象讓他不禁直呼「這麼多貨，真的比中元節還誇張！」

原PO在文中表示，自己是一個在全聯工作的資深工讀生，而關於這幾天的新聞相信大家也都知道各賣場的「慘況」，在民眾都在瘋搶生活必需品的情況下，使他們店的紙箱，平常一天是一捆，甚至還不到，但現在則是一天就是4捆，讓他忍不住無奈的說「這麼多紙箱，這麼多貨，真的比中元節還誇張」。即使進貨量變多，補貨的工作變得比平常重，但原PO也不喊苦的坦言，在防疫期間，辛苦各行各業，全聯身為本土企業，為社會物資貢獻小小的力量，而他能對這次防疫戰做出小小的貢獻，也感到相當榮幸。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，許多人一看都非常感動，「在賣場工作的人真的很辛苦，都會看到他們瘋狂補貨」、「真的很謝謝一起共體時艱的所有人，賣場員工真的很辛苦」、「雖然在全聯工作會發防疫獎金，可是遠遠比不上他們勞累的程度，過年已經累一次了，真的很心疼」、「在全聯當正職，每天補貨補不完還要一直去收銀，換檔當天也要加班」、「我這裡的全聯，店員來不及上架就直接放一疊紙箱在貨架上，客人一下子就拿光了，而且現在都是收銀台全開」。

不過對於這樣的現象，日前經濟部已表示，衛生紙的原料庫存可以供應到今年6月底，且會確保不漲價，消費者一定都買得到，目前衛生紙跟泡麵廠商都會配合政府，承諾將會連續兩週，24小時全天候生產。

衛生紙 新冠肺炎 COVID-19 Dcard 泡麵 全聯

延伸閱讀

被指派「赴陸出差2個月」 她求救：主管要我去死能不去嗎？

西班牙為期15天全國封鎖 男子「裝扮上街」員警看傻眼

現在該國內旅遊嗎？他籲少外出 網友：保持距離就好

張上淳該為了兒子出國被換掉嗎？ 網友意見分歧

相關新聞

全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，隨著國內疫情不斷升溫，民眾也都紛紛前往大賣場搶購物資，不管是衛生紙、泡麵等各種民生用品，只要一上架就會被搶購一空。對此，昨（22）日就有一名全聯資深員工在《 Dcard 》上PO文提到，由於最近這幾天大家都在搶購民生物資，導致他們店內的紙箱比一般時期多出好幾倍，進貨量也比平常多，這樣的現象讓他不禁直呼「這麼多貨，真的比中元節還誇張！」

口罩寄海外國人是否解禁 陳時中：有可能

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來可能解禁讓口罩可寄給海外國人，在台國人跟海外國人購買口罩應有等同待遇，正從技術面尋...

口罩2.0第二輪25日起預購 流程相同等候期縮短

疫情指揮中心今天宣布，口罩實名制2.0於3月25日起進行第二輪線上預購，預購流程與第一輪相同，但等待期程縮短，讓民眾可儘...

不用搶！全國米夠吃21個月

民眾恐慌囤積物資，傳出消費者買不到米，農委會資料顯示，若以三個月安全存糧30萬公噸計算，台灣庫存的稻米足夠全體國人吃21...

口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

口罩實名制2.0版首波預購繳費至21日晚間截止，不過本次累計有18萬人未繳費，對此網友表示，時間拉很長沒有簡訊通知容易忘記，而有些人平時不會看電子郵件才錯過繳費時間，另外也有人建議之後改成預購當下付款會比較方便。

流程不變！第二輪口罩預購 3月25日上午8時上路

「口罩實名制2.0」第二波網路預購將於3月25日起進行線上預購，指揮中心表示第二輪預購流程與第一輪相同，但期程縮短，民眾...

口罩90台新產線全交貨 日產量將挑戰1300萬片

經濟部為防疫購入的90台口罩機，已於本週交貨完畢，經濟部次長林全能指出，上周口罩日產量最高已經有1260萬片，將挑戰平日...

搶買口罩連藥局玻璃門都撞碎 藥師佛心不求賠償

台灣實施口罩實名制，民眾不怕買不到口罩，但隨著國內疫情不斷升高，到藥局買口罩的人潮滿滿，台南市昨天就有一間藥局，因為人潮...

國人囤物資 部分小包裝米需求暴增近四倍

米穀公會說，這陣子叫米、碾米加工的多了一成，公會呼籲會員這時不漲價，也希望消費者別買太多，米就算真空包裝，放久了也不好吃...

只囤泡麵衛生紙是錯的！ 學者籲政府教育正確儲糧

國際新冠肺炎反撲回台，近日國內確診病例數快速增加。有學者表示，目前機場是病毒傳播熱點，但若我國邊境圍堵不慎破功，下一個傳...

李來希稱「買口罩被輾斃」 蔡清祥：檢調已蒐證

全國公務人員協會榮譽理事長李來希，過去曾批評政府的口罩政策，前天更在自己臉書的留言區貼出一張車禍照片，指稱照片車禍原因是...

海外國人口罩荒 政院：先防歸國潮再處理

新冠肺炎疫情延燒，海外國人與留學生買不到口罩，讓在台家人心急如焚，不斷呼籲政府開放口罩寄出國。行政院表示，不會不處理，可能會讓國人在一定數量和期間寄口罩給一定關係的親人。但目前重心在嚴防歸國潮帶來的防疫挑戰，須先顧好國內口罩生產、分配。

熱門新聞

搭乘大眾運輸該避開哪些位置？ 醫生曝感染危險點

搶好玩的？口罩117.8萬人預購竟有18萬人沒繳費

手機悠遊付上線「逼一下」可搭車 首日註冊人數已破萬

流程不變！第二輪口罩預購 3月25日上午8時上路

口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

影／防疫也能用喝的！台日研究發現喝菊花茶能增免疫力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。