全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，隨著國內疫情不斷升溫，民眾也都紛紛前往大賣場搶購物資，不管是衛生紙、泡麵等各種民生用品，只要一上架就會被搶購一空。對此，昨（22）日就有一名全聯資深員工在《 Dcard 》上PO文提到，由於最近這幾天大家都在搶購民生物資，導致他們店內的紙箱比一般時期多出好幾倍，進貨量也比平常多，這樣的現象讓他不禁直呼「這麼多貨，真的比中元節還誇張！」

原PO在文中表示，自己是一個在全聯工作的資深工讀生，而關於這幾天的新聞相信大家也都知道各賣場的「慘況」，在民眾都在瘋搶生活必需品的情況下，使他們店的紙箱，平常一天是一捆，甚至還不到，但現在則是一天就是4捆，讓他忍不住無奈的說「這麼多紙箱，這麼多貨，真的比中元節還誇張」。即使進貨量變多，補貨的工作變得比平常重，但原PO也不喊苦的坦言，在防疫期間，辛苦各行各業，全聯身為本土企業，為社會物資貢獻小小的力量，而他能對這次防疫戰做出小小的貢獻，也感到相當榮幸。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，許多人一看都非常感動，「在賣場工作的人真的很辛苦，都會看到他們瘋狂補貨」、「真的很謝謝一起共體時艱的所有人，賣場員工真的很辛苦」、「雖然在全聯工作會發防疫獎金，可是遠遠比不上他們勞累的程度，過年已經累一次了，真的很心疼」、「在全聯當正職，每天補貨補不完還要一直去收銀，換檔當天也要加班」、「我這裡的全聯，店員來不及上架就直接放一疊紙箱在貨架上，客人一下子就拿光了，而且現在都是收銀台全開」。

不過對於這樣的現象，日前經濟部已表示，衛生紙的原料庫存可以供應到今年6月底，且會確保不漲價，消費者一定都買得到，目前衛生紙跟泡麵廠商都會配合政府，承諾將會連續兩週，24小時全天候生產。