口罩2.0遭詐騙老哏利用 警籲防疫別忘反詐騙
口罩實名制2.0版12日起上線。台北市警察局保安警察大隊今天指出，有詐騙集團在防疫期間藉此結合傳統「解除分期扣款詐騙」老哏行騙，呼籲全民防疫之餘也別忘反詐騙。
保安大隊今天發布新聞稿表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，民眾爭相購買口罩和酒精等防疫物資，但有詐騙集團搶搭防疫熱潮，利用各種詐騙老哏結合「防疫」話題行騙。
口罩實名制2.0日前上路，保安大隊指出，有詐騙集團利用口罩網路訂購機制施以「電話詐騙」，將傳統「解除分期扣款詐騙」老哏舊瓶新裝，藉此引誘民眾前往ATM操作，再假借「設定錯誤、關閉網路個資」等理由伺機行騙，提醒民眾防疫之餘也別忘反詐騙。
保安大隊表示，近期轄下機動派出所便民勤務結合台北市政府「2020台北杜鵑花季」，除落實防疫措施外，也加強反詐騙宣導活動，透過製作手持式海報看板，宣導民眾注意公共衛生、防疫及反詐騙的重要性，並提醒民眾口罩實名制2.0「不會」簡訊提供匯款帳號，請大家直接透過官方網站查詢。
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