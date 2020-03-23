不用搶！全國米夠吃21個月

民眾恐慌囤積物資，傳出消費者買不到米，農委會資料顯示，若以三個月安全存糧30萬公噸計算，台灣庫存的稻米足夠全體國人吃21個月，持續生產中。

近兩年因為政策公糧收購無上限，以及稻作直接給付雙軌制，國內稻米生產爆量，塞滿各公糧倉庫，成為國庫沉重負擔，為了舒緩庫存壓力，這兩年把公糧標售給糧商外銷，甚至賣給中國大陸。

農委會副主委陳駿季表示，今年一期稻作的耕作面積，與往年同期差不多，消費者會一時間買不到，除了物流配送不及外，有些消費者會指定購買那些特殊品種的稻米，因為平時也是少量製作小包裝米，已經請糧商加快腳步作業，庫存很多，消費者不會買不到。

根據糧食管理法，國內稻米安全存量標準，應儲備不低於三個月稻米消費量的安全存量。以國內一年稻米消耗量約120萬公噸計算，不低三個月的安全存糧約30萬噸至40萬噸左右，去年一期稻作收完，存糧已高達108萬公噸，是法定安全存糧的三倍到四倍。

農委會統計，稻米是滾動庫存，公糧倉庫庫存稻米約90.5萬公噸，相當120萬公噸稻穀。民間糧商業者庫存糙米，自行契作收購稻穀數量也有25萬公噸。