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口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

聯合新聞網 / 綜合報導
「口罩實名制2.0」。 聯合報系資料照片
「口罩實名制2.0」。 聯合報系資料照片

口罩實名制2.0版首波預購繳費至21日晚間截止，不過本次累計有18萬人未繳費，對此網友表示，時間拉很長沒有簡訊通知容易忘記，而有些人平時不會看電子郵件才錯過繳費時間，另外也有人建議之後改成預購當下付款會比較方便。

有網友在ptt八卦板表示，預購口罩到領取口罩將耗盡3週時間，因此他認為「時間拉這麼長，中間沒有簡訊通知的話，忘記也是情理之中」，至於以電子郵件通知繳費的方式，有人則反應，因為沒有收到簡訊通知，平時也沒特別去看信箱郵件才會過了繳費期，甚至有網友說，自己的信件直接被轉進垃圾郵件而沒有發現。

另外，也有網友提到，19日當天沒有收到手機付款簡訊，但事後得知不用抽通通都能領到口罩，所以才登入預購平台繳費，因此他認為沒有繳費的民眾可能是因為以為自己沒抽到或是太忙忘記繳費，不過有人建議，「若能預購當下繳還是最方便」、「是希望貨到付款啦」。

中央健保署曾表示，不會以手機簡訊或其他方式通知民眾繳費，通知繳費訊息將以電子郵件方式提醒。此外，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥說，本次預購但沒有繳費的民眾將無法領到口罩，但目前不會限縮這批未繳費者下一次購買的權益，而對於之前有人提議以貨到付款的方式，莊人祥則回，當初是擔心若有人沒有去領貨繳費，會有進退貨的問題，因此才沒採納。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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