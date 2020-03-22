超狂婦人「自備推車」瘋搶衛生紙 網怒斥：太自私

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，自18日起全台確診人數不斷飆升，至今已累計153例，民眾對此感到相當擔憂，紛紛前往大賣場大量購買生活必需品，以備不時之需，讓各賣場又開始出現貨架上「全空」的狀態。一名網友在爆怨公社中PO文表示，近日他到大賣場購物時，親眼見到一名婦人自備手推車，將貨架上所有的衛生紙直接掃光，這樣瘋狂囤積的行為讓原PO不禁怒斥「搶衛生紙到底要幹嘛？」

原PO在文中提到，日前他到賣場購物時，赫然發現一名年約40幾歲的婦人，將貨架上的衛生紙全部掃光，甚至還自備「推車」來載大量的衛生紙。只見照片中的推車上，不僅疊了4箱衛生紙，上頭更是堆滿了9大袋廚房紙巾，堆到都已經超過該名婦人的身高，隨後原PO走到衛生紙區才發現貨架上早已被掃購一空，這樣完全沒有顧及到他人也要使用的心態，讓原PO忍不住怒轟「到底？到底？到底？沒有衛生紙會怎樣」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「實在太自私了，根本沒有必要搶成這樣」、「其實好市多也是這種情形，不懂是誰在製造恐慌」、「這種人真的很沒品，以為別人都不需要」、「這樣真的很誇張，她是開貨車來載嗎」、「搶完衛生紙，再搶口罩跟酒精，然後換罐頭、米、泡麵，再回頭搶衛生紙，無限循環」、「感覺是代購團要買，所以她幫大家一起買」。

不過也有網友認為該名婦人可能是在搶特價品，或是有其他的理由才會一次買這麼多。「搞不好現在超市在特價，她只是在搶特賣品而已」、「感覺有可能是商業使用」、「她可能是餐廳員工，所以一次就會買這麼多」、「感覺是要拿去轉賣，所以才會一次囤這麼多」。