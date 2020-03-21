衛生紙產能才開六成為何要限購？網曝真正原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，近日國內因大量國人返台等因素，確診個案不斷增加，人心惶惶，更引發衛生紙等日常用品的搶購潮，各大量販店湧現人潮。近日，好市多、全聯、家樂福、大潤發、愛買等賣場，開始實施「衛生紙限購令」，即日起每人僅限購買1串衛生紙。由於日前行政院長蘇貞昌曾提及「盡量買，貨很多」，一名網友就在PTT上發文說到，「既然衛生紙產量夠，為什麼大賣場要限購呢？」對此，不少網友直指，主要原因是「人力不足」，不是衛生紙缺貨。

新冠肺炎疫情先是掀起口罩、酒精搶購潮，過去曾一度誤傳口罩與衛生紙的原料相同，造成衛生紙的搶購潮；澄清謠言後，如今國內疫情升溫，全台各賣場又再度出現大批人群搶買衛生紙。行政院長蘇貞昌就在臉書上表示，「盡量買，貨很多。多消費，也要多吃蔬果！」，並提及現在衛生紙產能才開六成，這讓一名網友相當疑惑，既然情況是如此，「為什麼台灣大賣場要限購？衛生紙一袋價格也不便宜，是大賣場不屑賺賣衛生紙的錢嗎？」

貼文一出，引起網友一陣熱議。不少人就直呼，賣場之所以會發起限購令，是因為「物流來不及補啊」、「補貨很累人的」、「人手不及補貨吧」、「跟不上購買速度，都被買光了誰還要去大賣場」、「是因為來不及補，來不及補你就不會去買，不會去買就不會順便買其他東西」。

不過也有民眾認為，根本不用跑大賣場搶購，「我家附近的五金百貨門口還一堆衛生紙，價格也沒比較貴，結果沒人買」、「五金百貨看，根本一堆衛生紙」。