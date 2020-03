美好市多突貼公告「衛生紙等物不接受退貨」 台灣網友看了大喊：快跟進

隨著國外疫情爆發,國外醫護人員舉起「I stayed work for you. You stay at home for us」的感人標語,希望藉此宣導要民眾待在家裡,避免疫情持續擴散。台灣也有醫護人員舉起中文版口號:「為了你,我堅守崗位。為了我,你請你堅守在家。」感動一票網友,紛紛留言為醫護人員加油打氣。

2020-03-20 14:32