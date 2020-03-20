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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

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美好市多突貼公告「衛生紙等物不接受退貨」 台灣網友看了大喊：快跟進

聯合新聞網 / 綜合報導
美國好市多貼出公告，不接受衛生紙、米等物資的退貨。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
美國好市多貼出公告，不接受衛生紙、米等物資的退貨。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

台灣近日新增多起境外移入新冠肺炎(COVID-19)確診案例，意外引發一陣民生物資囤貨潮，泡麵、罐頭、衛生紙全在瘋搶名單中。搶購物資的現象也出現在美國，好市多針對此亂象特別貼出告示，表明衛生紙、水、米等物資，將不接受退貨。消息傳到臉書社團，網友均強烈支持，大喊台灣好市多應該也要跟進。

由於新冠疫情仍未止息，全球各地都有掃貨的狀況發生，尤其以衛生紙和消毒產品需求最大。美國好市多近日新增一張公告，載明不被接受退貨的物品，包含衛生紙、米、清潔用品等。目前還不確認是特定店家的規定，或者是全面性的政策，不過照片已開始在網路上傳開。

公告傳回台灣後，網友看了全都高喊贊成「應該跟進！」並認為若是有人要求退貨上述物品，「真的超級不要臉」。不過也有人發聲，那買的沒用完該算誰的，反問難道「你要吸收？」意外掀起一波論戰。

自由時報報導，台灣好市多回應，目前並沒有更動的打算，不會跟進此公告。而為了因應防疫，台灣好市多目前已將內用的餐飲區桌椅全撤掉，並表示之後會再視疫情調整。

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