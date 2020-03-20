「為了你...為了我」呼吸治療師發起防疫宣傳 萬名網友感動支持

隨著國外疫情爆發，國外醫護人員舉起「I stayed work for you. You stay at home for us.」的感人標語，希望藉此宣導要民眾待在家裡，避免疫情持續擴散。台灣也有醫護人員舉起中文版口號：「為了你，我堅守崗位。為了我，請你堅守在家。」感動一票網友，紛紛留言為醫護人員加油打氣。

呼吸治療師Coke Kang在臉書貼上幾張醫護人員舉著宣導口號的照片，表示最近確診人數急遽增加，未來一兩周是疫情關鍵期，希望透過宣導要民眾不要前往公共場所。並寫下：「我們醫療人員，為了你們我會堅守崗位共同抗疫，但身為一般民眾的你們可以做的就是為了我們，盡量不要去公眾場合趴趴走，請你們堅守在家共同防疫。」此外，她還特別製作了大頭貼特效框，邀請臉書網友上，一同加入宣導，搜尋「共同防疫」即可找到。

此則貼文引起萬名網友按讚、分享，並感動留言表示：「真的非常感謝第一線的醫護人員，Respect!!!」、「美麗偉大的防疫英雄，感謝有您！加油！」、「謝謝你們為我們擋在疫情前面，醫護都是台灣的英雄，天佑台灣，大家都平安」。網友們也不忘提醒醫護人員保重：「謝謝辛苦勇敢的您們，我會乖乖聽話在家，保護自己的健康，也請您們務必小心自己的健康，吃好喝足，才有體力與病患的病毒對抗，再次謝謝堅守崗位為國人奮戰的您們！」