衛生紙太搶手！結帳時遇怪大媽一個舉動 讓她氣炸斥離開

台灣新冠肺炎疫情暴增破百人，這也讓民眾陷入恐慌，紛紛湧入大賣場和超市搶購物資，一名女網友在臉書上PO文抱怨在大賣場買了衛生紙和咖啡，準備結帳時遇到一位怪大媽，硬說衛生紙是她的，讓這名女網友氣炸，貼文也讓其他網友們看了很傻眼。

一名女網友在臉書抱怨去大賣場買衛生紙時險遭一名大媽「攔截」。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書 原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道昨（19）日到美式賣場好市多買了一袋衛生紙和一盒咖啡，然後推著推車準備去結帳，但此時卻有一名行為詭異的大媽扶著原PO的推車，讓她搞不懂對方想幹嘛。輪到原PO結帳時，她把衛生紙和咖啡放到輸送台上，但這名大媽竟然擅自將分隔條放在兩樣物品的中間，原PO忍不住出聲制止並詢問對方到底要幹嘛？沒想到大媽的回答讓她聽了超傻眼。

這名大媽說自己要打統編，但原PO表明衛生紙是自己的並且請對方離開，但大媽不理會還理直氣壯的說衛生紙是她的，讓原PO聽了氣炸，直呼「排40分鐘遇到這種也是奇妙的經驗」。所幸這一切店員都看在眼裡，並沒有理會大媽的說詞，立刻幫原PO結帳。

貼文一出引來2萬多人點閱按讚，網友們紛紛痛批太誇張，「台灣大媽不輸中國大媽」、「很猛，第一次看到有這種招式」、「原來這才是真正的搶衛生紙」、「自己沒買到、連別人籃子的也搶？誇張了」、「人家想錢想到瘋，這人倒是想衛生紙想到瘋」、「真是夠了！是都搶到失心瘋了喔？」、「人格只值一大包衛生紙？」、「好誇張喔，一皮天下無難事？」、「壞透了！這種奧步虧她想得出來」、「今天去還遇到衛生紙放在推車上，莫名就被偷走了」。