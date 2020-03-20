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紙廠信心喊話 供貨安啦
新冠肺炎疫情蔓延，讓市場再度出現囤積民生用品風潮，擔心缺貨、衛生紙之亂再現，昨天各地超市、量販店的貨架上，衛生紙全面缺貨。永豐餘、正隆等家用紙廠信心喊話，強調台灣衛生紙供應完全可以自給自足，供應鏈生產順暢，民眾真的不用囤貨。
永豐餘旗下擁有五月花、柔情、得意等家用紙品牌，主管表示，目前衛生紙產線全能生產。在原物料方面，上游的紙漿主要由集團旗下華紙花蓮廠供應，小部分進口，目前原料來源沒有問題，紙漿上游的木片原料供應也順暢。
家用紙品牌業者都強調，衛生紙完全可以自給自足，不用進口，民眾不用擔心、不用囤貨。現在的缺貨主要是因消費者瞬間大量搶貨，從生產、物流到終端舖貨會有一些時間差，才造成短期供應不及。
業者表示，國內衛生紙整體供應可以滿足需求，但這就像銀行擠兌，每個人家裡硬是堆了三箱，市場供給自然會出現短缺。
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