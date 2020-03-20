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總統：哄抬物價一定重罰
新冠肺炎疫情擴散全球，台灣的境外移入感染病例增多，18日確診病例更破百，引爆搶購泡麵、衛生紙等民生用品潮。蔡英文總統昨（19）日出面信心喊話，強調物流暢通，各項民生物資有足夠的存量，可確保穩定的供給，民眾不需要搶購、囤積物資，如果有人囤積或炒作價格，政府一定會重罰。
指揮官陳時中引行政院長蘇貞昌的話表示，「相搶就不夠，相讓就有剩（台語）」，民眾只要有秩序地購物，物資就不會不夠。目前貨運並無斷航，物資持續進口，也限制外籍人士入境，民生物資不可能短缺，民眾勿恐慌，「民眾過度搶購是沒理由的」，囤積物資也是違法。
國內賣場這兩天湧現搶購人潮，公平交易委員會昨日出動多組人員分批到家樂福、全聯、大潤發、愛買、頂好等六大賣場檢視物價，呼籲業者不得聯合哄抬物價，否則將面臨高額罰緩，甚至是罰金及有期徒刑。
蔡總統表示，過去半個月，疫情在全世界快速擴散，儘管台灣做了超前部署，但第二波的境外移入，來得非常快速。疫情指揮中心已全面升級邊境管制，大幅強化檢疫和管制的力道。
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