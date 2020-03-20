恐慌性掃貨 賣場掀搶購潮

台灣新冠肺炎患者破百例，民眾的恐慌昨（19）日展現在通路賣場「掃貨」。量販店、超市的民生用品如衛生紙、泡麵、罐頭、米、調理包全被搶購一空，連超商衛生紙和泡麵等也出現明顯業績增長。量販店龍頭家樂福統計，單日業績相當於全年第一大檔期中元節。

18日新冠肺炎患者破百例、政府宣布嚴格入出境措施後，當天開始通路開始湧現囤貨人潮。

家樂福統計，昨（19）日到下午2至3時已超過假日業績，營業還未結束，業績已經比假日倍數成長，泡麵、衛生紙、罐頭的貨架都只剩下零星商品。

網購更是瘋狂，家樂福的線上購物有超過2萬筆訂單待配送；網路家庭統計，光是18日當天，泡麵、快煮麵、罐頭銷量比去年同期大增18倍，各種米糧賣到缺貨，消毒商品賣完，部分商品必須取消24小時到貨服務；富邦媒和博客來快煮麵、白米、罐頭買氣飆升，民生用品攻占博客來全館即時銷售榜；生活市集的單一品牌衛生紙銷量較前一周爆量70倍。 圖／經濟日報提供

超市龍頭全聯指出，民眾採購商品多以食品為主，如麵製品、罐頭、包裝米等；加上民眾疫情期間在家吃飯，冷凍水餃或可以簡單覆熱即食的食品也熱賣。各地全聯內貨架空空的照片在網路到處瘋傳，全聯表示，是因補貨不及或物流送貨時間差等狀況，才會導致架上商品空無一物。

美廉社說，19日尖峰時段一度單店來客人數達平日三倍，買氣最高的是米、衛生紙、泡麵、水、罐頭、調理包、盒蛋等，其中罐頭類成長最大，是去年同期的三至四倍，其次是泡麵類跟米類，銷量是平時的近二倍，人潮則以新北居多；目前商品數量都算充足，門市將依物流配送時間陸續補貨。

超商雙雄7-ELEVEN和全家因店數多，不少消費者也就近採買，相關民生用品業績也都向上增長。

愛買表示，民眾大多採買泡麵、罐頭、冷凍即食品，乾貨食品類別占近兩日業績達七成。