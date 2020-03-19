一堆人突然到大賣場囤貨？他曝光「群組對話」網怒：直接檢舉！

新冠肺炎疫情蔓延全球，各地紛紛傳出災情，因此也造成許多人恐慌，紛紛趕著前往各大賣場搶購物資。繼前陣子的口罩與酒精之亂，近期又再度傳出賣場架上食品及衛生紙被掃光的消息，而有位網友今天（19日）就曝光了自己家中長輩群組的訊息，讓網友集體怒喊要檢舉。

原PO在PTT提到，自己前兩天發現家中群組某個長輩轉發了訊息，內容提到「收到重要情報，請大家儲備一個月份左右的糧食和生活必需品，而且立刻到銀行提領所有的存款」，原PO繼續貼出後面的訊息，有位長輩建議可買米、麵及一些乾貨罐頭，結果昨天就開始一堆人囤貨大搶購，讓他滿頭問號表示：「是在哈囉？大賣場的廣告嗎？」

有位網友在PTT分享家族群組的對話。 圖／PTT

原PO表示，群組消息傳出後隔天就出現物資搶購潮的現象。 圖／PTT

對話曝光紛紛讓許多網友傻眼，「這訊息是在幹麻啊！莫名其妙欸」、「囤貨可以理解，但是提領存款？」、「到銀行提存款也太搞笑了吧」、「領存款是想擠兌嗎，要害死台灣嗎？」更有人吵著應該檢舉，「直接檢舉吧」、「檢舉啊，造謠試圖製造擠兌」、「檢舉了啦，根本蓄意造成恐慌」、「這個可以報警嗎？唯恐社會不亂」。

關於疫情相關消息，衛福部也發出聲明，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法，建議民眾需謹慎小心。