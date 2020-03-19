「該囤的不是食物」 律師點出10種應該囤積東西

台灣新冠肺炎確診數累計已到108例，昨（18）日一口氣暴增23例後引起民眾恐慌，許多人就怕疫情越來越嚴重，紛紛湧入大賣場和超市搶購物資來囤積。對於民眾的行為，律師呂秋遠在臉書上發表自己看法，他點出10種民眾應該囤積的東西，而非食物，他呼籲大家不要恐慌，「我們都會再起來」。

呂秋遠表示，因為歐美疫情轉為嚴峻，台灣確診人數開始暴增，因此引起人民恐慌，開始有人囤積物資，大賣場、超市人滿為患，架上食物除了三色豆以外，可能都一掃而空。他列舉了10種東西，並認為現在應該囤積的真的不是食物。

呂秋遠列出第一項是「耐性」。他說這場疫情應該會持續一陣子，萬一台灣進入全面社區感染，到時經濟活動停擺是很正常的，「大家都會進入幾個月不好過的時候，瘋狂的各種景象都有可能出現，所以請保持耐心，黑暗終究會過去」。

第二個是「正確的資訊」，他說群組裡開始流傳各種假訊息，「不論是謾罵政府、趁火打劫、停班停課、治病偏方等等，都有很多未經證實的玩意兒」，他呼籲民眾要冷靜以對，不要亂點網址、不要隨便匯款，也不要任意轉貼。接著要有「同理心」，呂秋遠說要時時刻刻想著，自己的行為會不會對別人造成困擾，他感嘆這個社會已經在高度壓力下，有太多的不友善，請不要想著「來啊！我們來互相傷害！」

再來要有「良好的衛生習慣」，要養成勤洗手的習慣，盡量不要到人多的場合，到高風險的區域要戴口罩。注意自己身體的狀況，不要逞強也不要忽視警訊，自己的身體很重要，別人的命也是命。

第五則是「想要到處玩的心」，呂秋遠稱讚台灣同時具備高度警覺的公民、強大的醫療資源，與良好的政府防疫體系，這是其他國家沒有的，因此要好好珍惜。他打趣的說「沒有肺纖維化，囤積想飛的心，以後愛怎麼玩都好！」

也因為疫情越來越嚴峻，社會上開始出現無薪假、失業等狀況，他認為可以囤積「多出的時間」和「感情」。呂秋遠說多出的時間可以把原本想做的事完成，把以前沒時間修復的關係處理好，家人一起在家也是感情加溫、修復的好時機。

被放無薪假或沒有了工作，導致收入減少，那就應該加強「工作技能」。他說政府現在有提供許多職業訓練，可以請領補助同時，學習新的能力，當囤積自己的能力與興趣，或許也會是一次人生重大的轉機。

除此之外，「體力」也是很重要的，呂秋遠說無論如何，都不要放棄運動的習慣，讓自己的體力增強，才是未來的財富。趁這時候可以多囤積一點體力，生病的時候，醫生可以少費一點力氣。

最後則是「錢」，他認為經濟寒冬已經開始，什麼時候結束還不知道，因此民眾應該要好好囤積一點錢，不要亂花、亂買東西和食物，很多東西都是有保存期限的。

呂秋遠呼籲民眾在面對嚴峻的疫情時，可以哭、可以嘆氣，但是不要恐慌、不要焦慮、不要放棄希望，「只要留著這條命，我們都會再起來，好好的起來。」