快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「該囤的不是食物」 律師點出10種應該囤積東西

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續升溫，各賣場及超市的民生物資現搶購潮，今天上午賣場的罐頭商品貨架已空蕩蕩。記者侯永全／攝影
新冠肺炎疫情持續升溫，各賣場及超市的民生物資現搶購潮，今天上午賣場的罐頭商品貨架已空蕩蕩。記者侯永全／攝影

台灣新冠肺炎確診數累計已到108例，昨（18）日一口氣暴增23例後引起民眾恐慌，許多人就怕疫情越來越嚴重，紛紛湧入大賣場和超市搶購物資來囤積。對於民眾的行為，律師呂秋遠在臉書上發表自己看法，他點出10種民眾應該囤積的東西，而非食物，他呼籲大家不要恐慌，「我們都會再起來」。

呂秋遠表示，因為歐美疫情轉為嚴峻，台灣確診人數開始暴增，因此引起人民恐慌，開始有人囤積物資，大賣場、超市人滿為患，架上食物除了三色豆以外，可能都一掃而空。他列舉了10種東西，並認為現在應該囤積的真的不是食物。

呂秋遠列出第一項是「耐性」。他說這場疫情應該會持續一陣子，萬一台灣進入全面社區感染，到時經濟活動停擺是很正常的，「大家都會進入幾個月不好過的時候，瘋狂的各種景象都有可能出現，所以請保持耐心，黑暗終究會過去」。

第二個是「正確的資訊」，他說群組裡開始流傳各種假訊息，「不論是謾罵政府、趁火打劫、停班停課、治病偏方等等，都有很多未經證實的玩意兒」，他呼籲民眾要冷靜以對，不要亂點網址、不要隨便匯款，也不要任意轉貼。接著要有「同理心」，呂秋遠說要時時刻刻想著，自己的行為會不會對別人造成困擾，他感嘆這個社會已經在高度壓力下，有太多的不友善，請不要想著「來啊！我們來互相傷害！」

再來要有「良好的衛生習慣」，要養成勤洗手的習慣，盡量不要到人多的場合，到高風險的區域要戴口罩。注意自己身體的狀況，不要逞強也不要忽視警訊，自己的身體很重要，別人的命也是命。

第五則是「想要到處玩的心」，呂秋遠稱讚台灣同時具備高度警覺的公民、強大的醫療資源，與良好的政府防疫體系，這是其他國家沒有的，因此要好好珍惜。他打趣的說「沒有肺纖維化，囤積想飛的心，以後愛怎麼玩都好！」

也因為疫情越來越嚴峻，社會上開始出現無薪假、失業等狀況，他認為可以囤積「多出的時間」「感情」。呂秋遠說多出的時間可以把原本想做的事完成，把以前沒時間修復的關係處理好，家人一起在家也是感情加溫、修復的好時機。

被放無薪假或沒有了工作，導致收入減少，那就應該加強「工作技能」。他說政府現在有提供許多職業訓練，可以請領補助同時，學習新的能力，當囤積自己的能力與興趣，或許也會是一次人生重大的轉機。

除此之外，「體力」也是很重要的，呂秋遠說無論如何，都不要放棄運動的習慣，讓自己的體力增強，才是未來的財富。趁這時候可以多囤積一點體力，生病的時候，醫生可以少費一點力氣。

最後則是「錢」，他認為經濟寒冬已經開始，什麼時候結束還不知道，因此民眾應該要好好囤積一點錢，不要亂花、亂買東西和食物，很多東西都是有保存期限的。

呂秋遠呼籲民眾在面對嚴峻的疫情時，可以哭、可以嘆氣，但是不要恐慌、不要焦慮、不要放棄希望，「只要留著這條命，我們都會再起來，好好的起來。」

新冠肺炎 COVID-19 呂秋遠

延伸閱讀

民眾瘋搶物資 公平會突襲檢查六大賣場

影／防疫如防颱 花蓮大賣場也現搶購潮

疫情升溫衝擊產業 嘉義縣5家246人放無薪假

新冠肺炎假訊息 調查局：七成來自中共網軍

相關新聞

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

我國新冠肺炎確診案例昨急遽增加，各地甚至網購平台都出現民眾瘋搶物資。行政院長蘇貞昌今則在臉書指出，盡量買，貨很多，政府公...

「該囤的不是食物」 律師點出10種應該囤積東西

台灣新冠肺炎確診數累計已到108例，昨（18）日一口氣暴增23例後引起民眾恐慌，許多人就怕疫情越來越嚴重，紛紛湧入大賣場和超市搶購物資來囤積。對於民眾的行為，律師呂秋遠在臉書上發表自己看法，他點出10種民眾應該囤積的東西，而非食物，他呼籲大家不要恐慌，「我們都會再起來」。

衛生紙、泡麵、罐頭被掃光 大媽驚訝：這是在搶什麼？

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾擔心居家隔離人數會大增，影響生活物資需求，南投縣全聯、家樂福等大賣場今天都出現搶購人潮，不少人將衛...

影／疫情搶貨潮 賣場購物車海湧現

新冠肺炎肆虐全球，台灣昨天單日新增23例、總案例數破百，今天大賣場出現民眾搶購的人潮。泡麵、衛生紙、罐頭幾乎被搶購一空，...

一堆人突然到大賣場囤貨？他曝光「群組對話」網怒：直接檢舉！

新冠肺炎疫情蔓延全球，各地紛紛傳出災情，因此也造成許多人恐慌，紛紛趕著前往各大賣場搶購物資。繼前陣子的口罩與酒精之亂，近期又再度傳出賣場架上食品及衛生紙被掃光的消息，而有位網友今19日就曝光了自己家中長輩群組的訊息，讓網友集體怒喊要檢舉。

口罩預購繳費囉！21日晚上8時截止

「口罩實名制2.0」網路預購試辦服務已於3月18日晚間8時截止登記，今起民眾將陸續收到署名「eMask口罩預購系統」的電...

防疫搶物資需求暴增三倍 農委會經濟部聯手盤點穩物價

新冠肺炎疫情升溫，消費者搶空超商物資，農委會、經濟部與各賣場超市今天召開會議，並成立Line群組，確保米、罐頭、蔬菜、肉...

彰化也開始搶衛生紙 泡麵與罐頭也都掃回家

新冠肺炎疫情升高，各地開始出現搶物資情形，彰化市全聯超市昨天也擠進人潮搶衛生紙，衛生紙貨物架上都被搶空，而不少罐頭架上也...

口罩2.0預購第二輪 25日啟動

中央流行疫情指揮中心今天宣布，口罩實名制2.0預購第二輪將在3月25日開始，預購後4月2日領取...

為什麼要嘲笑囤物資的人？居住遙遠小島的他曝「買這個就對了」

我國新冠肺炎(COVID-19)確診案例急增，各通路都出現搶物資的情況，有網友因為大家瘋搶物資的關係，發起了一篇「為什麼要嘲笑囤物資的人?」他直接推薦大家買「冷凍櫃」，網友們看到也笑翻。

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

口罩實名制2.0線上預購已於昨天晚上8時截止，扣除重複填寫與誤植內容者，共有117.8萬人完成預約，將於今天陸續以電子郵...

影／另種佛系呼籲 黃偉哲：愛搶就去搶反而物暢其流

新冠肺炎連日來境外移入病例大增，民眾起恐慌，部分賣場出現搶購潮。台南市長黃偉哲發出佛系呼籲，夠了就不用買，若買了，東西也...

熱門新聞

泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬

好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

明早七時起 十六歲以下成人兒童口罩皆可買

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。