口罩2.0預購第二輪 25日啟動
中央流行疫情指揮中心今天宣布，口罩實名制2.0預購第二輪將在3月25日開始，預購後4月2日領取，未來將一週一週來執行。
口罩實名制2.0預購第一輪結束，今天開始繳費，媒體今天在疫情指揮中心記者會上關心第二輪實施日期，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將在25日、26日開放第二輪預購，預購後4月2日領取。
羅一鈞指出，第一輪截至昨天為止有117.8萬人預購，相當於353萬片口罩，達到預期數量的一半，透過第一輪預購也發現預購族群有6成是30至49歲民眾，以分眾來說，有達到一些上班族目標。
羅一鈞表示，25日、26日將開始第二輪預購，預購之後4月2日領取，第一輪預購是希望讓大家熟悉操作過程，未來會一週一週來執行，同時也會配合實名制1.0、16歲以下都可以領兒童口罩以及機場販售等會進行調整。
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