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為什麼要嘲笑囤物資的人？居住遙遠小島的他曝「買這個就對了」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示自己有冷凍櫃，裡面存放了許多食物。 圖／取自PTT
網友表示自己有冷凍櫃，裡面存放了許多食物。 圖／取自PTT

我國新冠肺炎(COVID-19)確診案例急增，各通路都出現搶物資的情況，有網友因為大家瘋搶物資的關係，發起了一篇「為什麼要嘲笑囤物資的人?」他直接推薦大家買「冷凍櫃」，網友們看到也笑翻，意外也討論起原PO目前的居住地。

因為國內確診數的上升，讓不少民眾到賣場搶購民生物品，行政院消保處今表示，經向賣場業者瞭解，自疫情發生以來，米、泡麵及麵條、衛生紙等品項均相當熱銷，疑似因民眾預期心理，致消費需求明顯提高；但供應商表示原物料足夠，目前供貨仍正常。稍早指揮中心指揮官陳時中表示，過度搶購是沒必要的，籲民眾勿恐慌，物資都會足夠。

PTT有網友發文說「為什麼板上要嘲笑囤物資的人?」他說「推薦冷凍櫃買下去啦，要凍多久就凍多久，想吃什麼就凍什麼，泡麵罐頭很膩耶」只見照片是一個大型冷凍櫃，裡面放著酥油派、肉粽、水餃、土司還有綜合火鍋料等，看起來能吃上好一陣子，但原PO也表示自己不在台灣，很想要回家。

網友看完後也回應熱烈「我以為這每個家庭都有，我家就有二個」、「福克蘭群島，沒聽過」、「原po超前部署，先跑去在人類最後淨土」、「你該不會是跑船的吧」、「真的在地球的另一邊」、「福克蘭群島人口3000而已，居然有鄉民」、「那邊偏僻到連病毒都不想去吧.....」、「美國很多家庭也會多買冷凍櫃放車庫」、「這囤的是鄉愁」。

原PO後來也解答自己人在阿根廷旁的小島「福克蘭群島」是英國海外領土，擁有內部自治權，英國負責其國防和外交事務。群島首府是斯坦利，位於東福克蘭島，根據2016年人口普查島上共有3,398人，原PO表示自己是因為漁業關係短暫停留，目前當地物資仍充足。

福克蘭群島屬自治英國海外領土。根據2009年通過的憲法，群島擁有充分的內部自治權。 圖／google map
福克蘭群島屬自治英國海外領土。根據2009年通過的憲法，群島擁有充分的內部自治權。 圖／google map

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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