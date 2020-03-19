不抗菌我可是不用的喔！十大「抗菌濕紙巾」品牌即刻救援

抗菌抗起來！

疫情當頭，口罩、乾洗手等防疫產品被掃購一空，於是民眾將目標轉向「抗菌濕紙巾」！市售的濕紙巾多有方便攜帶的隨身包裝，跟衛生紙相比，濕紙巾的清潔度更好，因此該產品成為不少民眾必備的日常小物，而現在抗疫意識高漲，標榜有「抗菌」功能的濕紙巾就更讓消費者為之瘋狂啦～

不過標榜有抗菌功能的濕紙巾百百種，你有偏好哪一款品牌嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議的十大「抗菌濕紙巾」品牌，你也有跟上這波熱潮嗎？

image source：臉書／奈森克林生活館

第十名：沙威隆

沙威隆是全球知名品牌，在台灣則是以標榜抗菌的身體清潔用品佔有一席之地，抗菌濕紙巾系列不只使用獨家抗菌配方，更結合茶花籽油保濕精華與柔軟的天然嫘縈纖維，一張濕紙巾全身都可以使用，隨時隨地都能輕鬆抗菌、清爽潔淨！

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第九名：大王elleair

日本清潔產品的好評早已深植在國人心中，大王elleair的抗菌濕巾分為一般型、加強型與兒童型；加強型跟一般型相比，除了同樣含有高濃度酒精與藥用殺菌配方外，還含有蘆薈精華呵護肌膚、更有效對抗病毒，兒童版則是不含酒精，而且還有可愛的小鴨外型，相信小朋友一定更樂於使用～

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第八名：高樂式

來自美國的知名清潔品牌高樂式CLOROX，其抗菌濕紙巾產品不只獲得美國環保署認證，系列產品還有分為居家、廚房清潔使用，擔心抹布沒洗乾淨造成交叉感染？高樂式一用即丟的抗菌濕紙巾就成了婆婆媽媽的心頭號——不過要注意的是，該品牌有提醒，居家清潔用的濕紙巾不適合人類肌膚，使用前還是要詳閱說明喔！

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第七名：康乃馨

也許你對康乃馨這個品牌名沒有印象，但藍綠包裝上大大寫著「Double Care」，你一定在藥妝店看過它的身影～康乃馨的抗菌濕巾的特色在於「雙效抗菌」，一是天然酵素能有效抑制病菌繁衍，二是茶樹精油萃取具良好除菌效果，加倍防護就是要讓你遠離病菌的威脅！

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第六名：優生

同樣是台灣老字號品牌，台灣優生對於照護婦嬰不遺餘力，其抗菌濕紙巾不只要你輕鬆抗菌，溫和成分也要能夠讓你安心使用在寶寶的奶嘴、玩具等產品上，而且優生的酒精濕巾系列幾乎都採用「加厚」嫘縈水針布，紙巾更強韌更好擦拭，外出用餐、出遊時大範圍清潔絕對沒問題～

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第五名：白博士

你知道家用清潔劑品牌「白博士」也有出抗菌濕紙巾嗎？沒關係，你現在知道了！白博士不只清潔產品受到網友歡迎，防疫作戰期間其抗菌洗手乳、抗菌濕巾也引發網友熱議，主打天然蘆薈及溫和潔淨成分，輕鬆抗菌又能呵護肌膚，成了本次調查的第五名！

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第四名：舒潔

國人愛用的舒潔，早就有幾款為人熟知的抗菌濕紙巾囉！「淨99」系列主打的就是能99.9％有效抗菌，而且該款濕紙巾不含酒精成份，更添加了乳木果油與蘆薈配方，滋潤肌膚不傷手，還有少女心噴發的迪士尼聯名外包裝——就算是防疫這麼嚴肅的事情，還是可以裝一下可愛～

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第三名：貝恩

來自德國的品牌「貝恩」，主打媽咪與寶寶專用的天然護膚品牌，其「抗菌柔濕巾」採用衛生署核可的有效抗菌配方，不管是大腸桿菌、黴菌等都能輕鬆對抗，更棒的是無添加酒精、香料與螢光劑等，大人小孩都能安心清潔臉手口，就算是敏感肌也能夠安心使用喔！

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第二名：奈森克林

台灣製造就是安心！奈森克林已有30年的好口碑，主要生產牙刷、牙線棒與柔濕巾等個人清潔用品，也許你對它的品牌名稱有些陌生，但看到包裝上可愛水滴造型的「水滴將」，你就知道是台灣的安心品牌「奈森克林」囉～奈森克林還有推出目前市售最大尺寸的酒精擦濕巾，而且採單片包裝，除了更好攜帶外，也不用擔心大包裝頻繁開啟會有細菌孳生的問題，讓人用了安心也貼心。

第一名：拭拭樂

家裡有小貝比的網友對拭拭樂一定不陌生，該品牌主要販售嬰兒潔膚濕巾，是婦幼產品的熱銷品牌之一，而「拭拭樂 酒精擦拭巾」更是讓父母們趨之若鶩，因為安心老品牌加上抗菌光環，這還不讓消費者搶著買爆？

拭拭樂酒精擦拭巾同樣採用食品級酒精還不含香精，擦拭後殺菌快速、瞬間揮發乾爽，所以更適合清潔嬰幼兒的玩具、奶嘴，當然囉～環境清潔也適用，相信新手爸媽們的外出嬰兒袋裡都有一包吧！

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抗菌濕紙巾哪裡買？電商防疫專區報你知！

MOMO購物網▶https://reurl.cc/Aq8nKp

PChome▶https://reurl.cc/arv0kG

FriDay購物▶https://reurl.cc/qd8z5D

Yahoo!購物中心▶https://reurl.cc/9EXoGv

大樹健康購物網▶https://reurl.cc/Y167vo

屈臣氏Watsons▶https://reurl.cc/Mvd1XX

康是美COSMED▶https://reurl.cc/lVdkel

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月14日至2018年03月13日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『抗菌濕紙巾』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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