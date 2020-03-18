口罩實名制增藥局人手壓力 擬派社工支援

口罩實名制上路超過一個月，指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計將對每天完售口罩的藥局增加配送量，並研議請社工支援包裝、販售人力，儘早擴大口罩覆蓋率。

口罩實名制上路已一個多月，近日也推出實名制2.0，開放民眾線上預購，截至昨天已有76萬人成功預購。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，根據大數據分析，目前供應量應可滿足線上購買量能，但在藥局販售的部分出現分布不均的狀況。

據統計，全台每天約有2600家藥局的口罩會賣完，希望增加口罩販售量，目前約有102家願意協助多賣一些；另有部分藥局口罩有賣剩，凡是有賣剩的藥局將停止配送。

陳時中說，由於藥局除了平時的業務，現在還要幫忙販售口罩，在包裝上就形成很大壓力，因此將和藥師公會全國聯合會討論發動社工體系，希望協助支援人力，減輕包裝、販售壓力，提早擴大覆蓋率。