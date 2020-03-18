快訊

精神病友服藥就好？新店隨機殺人案 政府沒做到的事

疫情告急！義大利豁免醫師國考 1萬醫科畢業生直接上陣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩實名制增藥局人手壓力 擬派社工支援

中央社 / 台北18日電
蘇貞昌指出，口罩實名制2.0目前判斷不用抽籤。本報資料照片
蘇貞昌指出，口罩實名制2.0目前判斷不用抽籤。本報資料照片

口罩實名制上路超過一個月，指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計將對每天完售口罩的藥局增加配送量，並研議請社工支援包裝、販售人力，儘早擴大口罩覆蓋率。

口罩實名制上路已一個多月，近日也推出實名制2.0，開放民眾線上預購，截至昨天已有76萬人成功預購。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，根據大數據分析，目前供應量應可滿足線上購買量能，但在藥局販售的部分出現分布不均的狀況。

據統計，全台每天約有2600家藥局的口罩會賣完，希望增加口罩販售量，目前約有102家願意協助多賣一些；另有部分藥局口罩有賣剩，凡是有賣剩的藥局將停止配送。

陳時中說，由於藥局除了平時的業務，現在還要幫忙販售口罩，在包裝上就形成很大壓力，因此將和藥師公會全國聯合會討論發動社工體系，希望協助支援人力，減輕包裝、販售壓力，提早擴大覆蓋率。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

陳時中宣布加強境管限制外國入境 柯文哲：政策是對的

限制外籍人士入境 陳時中：再不限就來不及了

明起限制外國人入境 陳時中：非鎖國，台灣仍要往前走

國際新冠肺炎反撲台灣 陳時中：下午2時公布新增病例

相關新聞

口罩網路預購第一波晚上8點截止 陳時中：將調整分配量

口罩實名制2.0第一波網路預購到今晚8時止，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前可滿足線上購買量能，但藥局則有販售...

避免哄抬價格 防疫酒精納入防疫物資

因應疫情，食藥署指示台酒、台糖製作防疫酒精，以一瓶40元的價格，讓家戶皆能購買，但近期頻頻傳出有民眾排隊購買防疫酒精後，...

口罩實名制增藥局人手壓力 擬派社工支援

口罩實名制上路超過一個月，指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計將對每天完售口罩的藥局增加配送量，並研議請社工支援包裝、販售...

診所藥局囤藥導致市場供貨不均 食藥署要求超量須報核

新冠肺炎肆虐全球可能影響藥品生產鏈，同時可能醫療院所與藥局擔憂缺藥而事先囤貨，使藥品市場供貨不均。國內傳出有藥品業代頻頻...

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

新冠肺炎疫情持續延燒，為防堵社區感染，高雄醫學大學公共衛生學系教授王姿乃認為，可先針對飯店等旅客出入頻繁的場所加強消毒，...

兒童口罩過剩！ 立委建議一童發五片當兒童節禮物

政府規定兒童口罩一周內可領五片，但最近出現過剩情形，國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，建議將兒童口罩作為小...

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

告訴需要的人！全聯、愛買18日開賣75%防疫酒精清潔液

隨著新冠肺炎疫情持續升溫影響，全聯、愛買明（18）日將再度開賣防疫清潔75%酒精，其中全聯全台門市將開賣的是「必麗淨75...

疫情引爆衛生紙之亂 心理學家：瘋買成了定心丸

新冠肺炎疫情在全球迅速升溫，引發恐慌性購買，愈來愈多消費者瘋搶民生用品，心理學家認為，疫情讓人不知所措，而滿足掌控慾的「...

新冠肺炎衝擊 生鮮豬肉外銷確定延宕

新冠肺炎讓餐廳用量減少，致使毛豬交易均價跌破新台幣60元。完成口蹄疫拔針，下半年可望重啟生鮮豬肉出口拉升豬價的農委會說，...

企業學校防疫管制拉高？ 醫界看法兩極

國際新冠肺炎疫情掃回台灣，國內防疫工作越來越艱鉅，陸續傳出與確診者職務有關的行業，人心惶惶。有醫師表示，台灣目前已有社區感染情形，政府應明訂人口密集機構內一律戴口罩；但也有醫師表示，相關的防疫指引早已發布，重要的是呼籲人人落實，藉此機會進行全民衛生習慣體質再造，以長久保護國人健康。

熱門新聞

今晚變天！東、中部以北雨下到周五 下周再迎鋒面

告訴需要的人！全聯、愛買18日開賣75%防疫酒精清潔液

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。