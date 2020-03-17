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#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

診所拚防疫 指揮中心籲醫護勿戴手錶勿開電扇

中央社 / 台北17日電
指揮中心社區防疫組副組長莊人祥。圖／疾管署提供
指揮中心社區防疫組副組長莊人祥。圖／疾管署提供

新冠肺炎延燒，疫情指揮中心公布基層診所防疫指引，呼籲診所工作人員勿戴戒指、手錶等腕部裝飾，少開電扇，以降低感染風險；醫師看診應少用壓舌棒，發燒、咳嗽患者暫緩看牙。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，世界衛生組織日前宣布疫情進入全球大流行階段。為了避免國內基層診所出現院內群聚，中央流行疫情指揮中心訂定「基層診所感染管制措施指引」。

指引指出，診所在出入口處應明確公告，進入診所需佩戴口罩、注意手部衛生，並規劃預約掛號等措施，減少病人候診時的近距離接觸，若就診民眾出現發燒、呼吸道症狀且14天內有國外旅遊史或發燒、呼吸道群聚現象者，應安排至獨立診間等待轉診。

醫師替患者看診時，應盡量避免氣霧、噴霧治療、上呼吸道局部治療給藥、抽鼻涕、流感快篩，也應避免用壓舌板觀察喉嚨，避免引起咳嗽、嘔吐等症狀，降低飛沫感染機會。

考量牙科治療常會產生飛沫氣霧，病人若有發燒、呼吸道症狀時，應評估延後療程；若病人有急迫醫療需求，醫師應減少使用洗牙機頭或快速磨牙機頭，並穿戴防護裝備。

診所工作人員除應穿戴防護措施，落實手部衛生外，指引中也呼籲勿戴戒指、腕錶以及任何腕部裝飾品；此外，也建議診所避免使用會擾動空氣氣流的設備，例如電風扇。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥接受中央社記者訪問時解釋，醫護人員若配戴這些手、腕部飾品，恐不易落實各洗手動作，飾品因不易清潔，也可能成為微生物躲藏孳生的地方。

至於為何禁用電風扇，莊人祥說，電風扇產生的氣流可能干擾醫療機構空調常規氣流流動的方向，導致原本該從乾淨流向汙染區域的氣流的產生亂流而逆向流動，也可能增加帶有病毒飛沫微粒飄散的距離，加上電風扇葉片易蓄積灰塵，若無定期清潔也有增加感染疑慮，英國、加拿大均建議醫療機構避免使用電風扇。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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