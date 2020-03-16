阿婆排隊買口罩一聽「藍色的」秒閃人 真相讓網友笑歪！

因應新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情，行政院實施禁止口罩出口、口罩實名制等措施，許多民眾也紛紛到藥局排隊搶買口罩。不過有網友發文表示，近日前往藥局排隊買口罩時，一名阿婆問路人「今天領的口罩是什麼顏色？」對方回答「藍色的」，沒想到阿婆就不排隊了，真相曝光讓網友全都笑翻。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，去排隊買口罩時，剛好有個阿婆排在身後，她看到前面的路人領完口罩，立刻上前詢問「今天領的口罩是什麼顏色？」對方表示「藍色的」，阿婆一聽就不排了，路人好奇詢問「妳不是要買口罩嗎？怎麼不排了？」只見阿婆表示「藍色口罩我家還很多」，讓原PO笑虧「嗯…這是一種收集口罩顏色的概念嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言笑說「阿婆喜歡粉紅色？」、「阿婆會不會是想要豹紋的」、「阿婆可能討厭藍色」、「老人的生活就是那麼的樸實無華」、「這真的是只有台灣人才能擁有的小確幸」、「你不知道蒐集7種顏色可以召喚精靈許願嗎？」

但也有網友認為「也好啦，少一個人領是一個」、「把機會留給別人，不錯呀」、「這樣也不錯啊，她OK你先領」、「至少她有留給其他人領」、「我覺得阿嬤很好啊，至少知道自己要什麼」、「至少不會踹貨架跟叫藥師下跪」。