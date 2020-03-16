寶雅「防疫神物」一上架瞬間被搶光 她嘆：貨架空空等不到

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾為了自保紛紛瘋搶酒精、乾洗手等防疫物資，現在到某些藥妝店依然可以看到防疫用品仍在缺貨狀態。對此，日前就有一名女網友在《 愛逛寶雅POYA好物分享 》中PO文提到，近日她到美妝連鎖店《 寶雅 》逛街時，發現某樣「防疫聖品」被搶購一空，讓她感嘆直呼「貨價空空，就是一直等不到你」。

原PO在文中表示，先前她特別去寶雅要購買一款外出用的防疫好物時，發現貨架上依然空空如也，店員也還沒補貨，讓她不禁無奈說道「所剩無幾，貨價空空」。從照片中可見，原來原PO要找的是一款名為「抗菌酒精擦濕巾」的防疫神物，她更在留言中透露，能夠買到真的相當不容易，因為真的非常難搶。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多有經驗的網友紛紛留言，「這款真的非常難買，因為真的很好用」、「有酒精的都不好買」、「台中太平跟大里的寶雅完全買不到，現在門市應該都買不到了」、「真的話架上都空空，有錢也買不到了」、「外面市面上幾乎都買不到這款了，可能全聯跟家樂福還買得到」、「現在酒精類的商品通常上架就很容易秒殺，所以動作真的要快」。

不過也有熱心網友提醒此款酒精擦濕巾的使用方法，「我之前問過藥房店員，他說這種開封後絕對要黏好，否則會蒸發掉，而且開封後一個月內最好用掉，不然也會變質」、「買這種酒精濕擦巾一定要封好，不然容易乾掉」。