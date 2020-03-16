口罩實名制2.0 唐鳳：曾考慮1次配50片

「口罩實名制2.0」已度過初期「塞車」關卡，但網購一次三片加計七元運費仍引發討論。行政院政務委員唐鳳昨還原新制的來龍去脈，曾考慮一次配銷五十片，但要讓最多人都能獲得口罩，基於公共衛生的專業考量，仍維持與藥局一致片數。

口罩實名制2.0設計過程，包含預購方式、購買片數、是否抽籤、採登記制等，唐鳳昨在臉書一次完整說明。唐鳳表示，預購網站原定由財政部報稅軟體改版而成，但須搭配讀卡機，對手機使用者不夠友善，因此政院團隊決定串接「全民健保行動快易通」手機服務，並大幅擴充前後端系統流量。

唐鳳還說，口罩預購之所以採「登記制」而非「排隊制」，一方面是希望能夠分散人流，降低系統負載壓力，另外則是避免少數有能力寫搶票程式的朋友，排擠了其他人的權利。