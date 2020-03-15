快訊

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

帶埃及團慘淪台籍領隊中鏢首例！各旅行社回應了

口罩實名制2.0預購趨緩 有望通通買得到

中央社 / 台北15日電

口罩實名制2.0從12日起開放網路與手機預購成人口罩，若預購人數超量將抽籤。知情官員表示，依目前預購狀況，有望不用抽籤，且有備用數量，若超量不多，會盡量讓大家買得到。

口罩實名制2.0於12日上路，開放民眾網路或手機預購成人口罩，數量維持每7天3片，預購登記至18日，19日起將簡訊通知付費。預購的口罩屬於3月26日至4月2日當週的口罩額度，訂貨民眾可在這段期間內任一天到超商取貨。

第一輪口罩實名制2.0備有700萬片口罩供民眾預購，也就是約233萬人可買，若預購超量將以公開抽籤決定可購買名單。

根據統計，12日開放當天有47萬人預購，13日48.4萬人、14日20.2萬人，今天截至下午1時累計僅5萬人；統計12日至15日共約120萬人登記。

官員表示，每日登記預購人數呈現下滑的趨勢，且最後還會剔除重複和錯誤的名單，233萬個口罩名額應足夠民眾網購。

官員說，如果最後預購人數超過233萬人，也有備用口罩，內部曾討論過最高可應用300萬個戰備庫存，也就是可再多100萬個名額，希望盡量讓民眾都能買得到。

另外，行政院長蘇貞昌明天也將召開跨部會口罩會議，討論是否繼續試辦4月2日至8日期間的口罩網路預購。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

口罩實名制2.0分配 指揮中心：不會抽不到

浙江衛視恢復錄影要藝人戴餐飲業口罩 遭網友痛批

唐鳳：口罩實名制2.0 曾擬1次賣50片

資深女星豪捐25箱防疫用品 自己竟不夠「1口罩用2天」

相關新聞

口罩實名制2.0分配 指揮中心：不會抽不到

中央流行疫情指揮中心今天說，口罩實名制2.0預購數量近兩天已下降，就預購量來看需要分配，但不會抽不到籤；以目前生產量而言...

台酒300ml防疫酒精 擴大6通路開賣

為便利更多民眾買到，台酒公司表示，300ml玻璃瓶裝防疫酒精，近日增加家樂福、大潤發、愛買、頂好、楓康及美廉社等6點通路...

唐鳳：口罩實名制2.0 曾擬1次賣50片

口罩實名制2.0版3月12日試營運，網購一周3片加計7元運費，引發批評。行政院政務委員唐鳳在臉書還原設計主要目的，新制曾考慮一次配銷50片，但基於公共衛生專業考量，仍維持與藥局一致片數。

防新冠肺炎 嘉縣衛生局推KUSO宣導影片

新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣衛生局日前搭上防疫宣導搞怪影片風潮，推出「咳嗽打噴嚏、這樣最蝦趴」宣導影片，期望以快樂、搞怪方式...

買口罩人潮排很長 移工也來排

台中市豐原區一家藥局今天早上大排長龍，大家要買口罩，人潮中也有移工也想買 ，每人限買3片，移工拿到口罩後高興向在旁同鄉人...

周日排隊買口罩？ 試試不顯眼的診所藥局或網路預購

口罩實名制2.0網購12日至18日試辦，雖然12日第一天超過46萬9000人完成預購，不過有的藥局還是有數人排隊的情形。...

曾經員工集體感冒 氣象局為防疫首次異地預報演練

因應新冠肺炎疫情升級，交通部中央氣象局昨晚首度將預報作業，移師氣象局建南辦公室的備援中心進行實地作業。氣象局副局長鄭明典...

小黃烈日下「悶蒸」殺病毒 感染科醫師：太陽大就有效

新冠肺炎疫情讓許多人害怕，坊間也出現不少預防小絕招，像就有計程車司機最近休息時會刻意不再把車停在蔭涼處，而是選擇停在太陽...

唐鳳爆「口罩2.0」曾考慮一次50片 公衛考量打消念頭

「口罩實名制 2.0」12日試營運，政委唐鳳今在臉書還原設計主要目的，同時也爆料，曾考慮一次配銷50片，但基於公共衛生的...

北市街頭拚防疫 街頭市集備消毒酒精

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣防疫政策與觀念卻屢被國際稱讚，台北市東區街頭市集更設有消毒酒精，提供逛街民眾隨時洗手消毒。

歐洲申根區28國全列3級！全球旅遊警示齊升 回國就要自主健康管理

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

熱門新聞

「頂上魚翅」驚傳歇業！政商名流最愛 一碗魚翅破3千

唐鳳爆「口罩2.0」曾考慮一次50片 公衛考量打消念頭

油價崩跌 下周汽、柴油每公升各調降3.8及4.0元

今年首場水逆終於過了！12星座好運公開 獅子天秤脫單

殺破狼周運勢／摩羯收入有減少趨勢 天秤被好感對象告白

影／防疫像閃子彈 急診醫護打招呼影片讓網友大開眼界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。