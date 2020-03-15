口罩實名制2.0分配 指揮中心：不會抽不到

中央流行疫情指揮中心今天說，口罩實名制2.0預購數量近兩天已下降，就預購量來看需要分配，但不會抽不到籤；以目前生產量而言仍以醫療防疫人員優先，未來會再考量分配。

關於口罩實名制2.0的試營運預購情形，中央流行疫情指揮中心表示，12日當天預購達47萬人、13日48.4萬人，接下來兩天數量就沒那麼多，14日20萬人，今天截至下午1時累計僅5萬人；統計12日至15日共約120萬人登記。

指揮中心指揮官陳時中表示，想要運用這項管道預購的人，前兩天已經積極達陣，這兩天減少，會持續觀察；至於抽籤的機制，陳時中說，根據這兩天的量，分配一下是需要，但不會抽不到籤。

至於是否會考慮將口罩一次預購量的片數增加，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，要針對目前生產量做分配，有些還要先給醫療院所，還有防疫需要，再來才是民生；未來會視生產量做考量。