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留學生買不到口罩 陳時中：國內穩定才考慮國外

中央社 / 台北14日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者曾吉松／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者曾吉松／攝影

中央流行疫情指揮中心陳時中今天說，接到許多訊息表示在歐美買口罩很困難，必須等國內口罩需求量、供應量穩定，才有考慮往國外販售的可能。

武漢肺炎疫情蔓延，全球出現口罩荒，有媒體今天在疫情指揮中心記者會詢問，有在國外讀書的學生反映買不到口罩，若台灣口罩數量充足，是否開放留學生購買。

陳時中對此表示，確實接收到很多相關訊息，尤其是歐美買口罩相當困難，國外未來會規劃，但必須等實名制或是線上購買需求量、供應量穩定，才有考慮往國外販售的可能。

陳時中也說，台灣過去並未要求觀光客戴口罩，但考量現在所有入境者都要自主健康管理14天，外出必須戴口罩，目前已經在規劃怎麼在入境時，讓這些人有機會買到口罩。

另外，有媒體提問目前國內生產口罩由國軍支援，是否考慮生產穩定後招募民間生產。陳時中表示，國軍支援是在包裝部分，人力不算那麼多，但若情況持續比較久、需要固定人力，會朝這方面考慮。

陳時中提到，目前口罩線上購買系統已較穩定、順暢，第一天登記47萬、第二天48.4萬，今天截至中午有8.5萬，會滾動檢討相關機制，能夠集中性購買是未來規劃方向，但第一波還不會有變化，會先把需求量弄清楚，並以各種數據作為後續檢討根據。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 陳時中

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