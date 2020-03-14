電影院健身房防疫指引出爐 可拒發燒咳嗽顧客入場

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心針對電影院、健身房等營業場所訂定防疫指引，包括應對顧客量體溫，有發燒、呼吸道症狀可拒絕入場，也可要求顧客全面戴口罩，盡量安排梅花座、控管人數。

新冠肺炎疫情延燒，國內接連出現家庭、醫院群聚感染事件，本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，均為社區傳播的警訊。

中央流行疫情指揮中心考量百貨賣場、旅館、健身房、室內遊樂場、電影院等民眾常前往的大型營業場所，常有人群聚集，長時間、近距離接觸恐增感染風險，因此訂定「大型營業場所」新冠肺炎因應指引。

該指引指出，業者除了應強化衛教宣導，也應呼籲高風險族群避免前往，包括有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等免疫力較弱等。

在防疫措施方面，電影院、健身房等相關業者的設施內應盡可能保持1公尺以上距離，或是採梅花式安排座位，並控管入場人數，避免擁擠。

對於民眾經常接觸到的物體表面，如電梯按鈕、手扶梯、健身器材、遊樂設施等應有專人負責清潔，每天至少要用稀釋過的漂白水消毒一次。

此外，相關場所入口處應安排工作人員替顧客量體溫，若有耳溫高於攝氏38度、額溫高於37.5度或有呼吸道症狀者，應勸導避免進入，並予以退票；可視場所的活動形式與傳播風險，要求顧客須佩戴口罩才可入場。

該指引也強調，相關場所業者應訂定工作人員健康監測計畫，會直接接觸到顧客的工作人員在工作期間應全程佩戴口罩，工作人員有發燒、

呼吸道症狀或腹瀉症狀者，應請假或限制工作直到康復，請假日應從寬考量，不宜列入全勤、考績等考核。