口罩實名制2.0 大當機反掀排隊潮

口罩實名制2.0昨天上午九時上線，提供無法到藥局排隊的上班族網購預約口罩，但試營運首日狀況頻傳，一開始就全台大當機，「健保快易通ＡＰＰ」頁面不斷閃退；許多民眾嘗試多時仍無法成功，感嘆「比搶高鐵票還難」，部分不會上網的民眾擔心搶不到口罩，藥局排隊人潮反而暴增。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，首波口罩預購額度為七百萬片，可供兩百卅三萬人預購，預購時間為期一周，截至三月十八日晚間八時，如預購數量超額，將抽籤處理；預購並非先搶先贏，民眾請勿心急，我國是資訊大國，相信頻寬不足、當機等問題很快就能解決。

首輪線上預購，民眾可以「健保卡／自然人憑證」或「健保快易通ＡＰＰ」的健康存摺認證預購，由於前者需要讀卡機，大部分的人選擇後者，截至昨天晚間十時，健康存摺使用累計人次超過一百五十五萬，透過健保卡預購口罩人數多達卅三萬人，其中透過ＡＰＰ預購人數就有廿六萬人。

指揮中心醫療應變組副組長李伯璋昨天表示，一般電商通路網路流量規格為十Ｇ，但昨天第一階段僅委請中華電信協助將健保署網路流量從原有一Ｇ升級至四Ｇ。對於民眾質疑網站壓力測試失真，李伯璋表示，單日網站流量躍升廿倍，超過預估負荷量，將持續優化並與五大電信聯繫改善。

另外，昨天藥局反而湧現搶購潮，主要是部分民眾不諳網路操作，擔心口罩被網購搶光。陳時中澄清，藥局販售量不變，目前藥局每天供應五百廿九萬片口罩，只會微調未售罄販售點供貨量，無需擔心口罩受網購影響，不想使用線上預購的民眾仍可至健保特約藥局或衛生所購買。

陳時中強調，線上預購主要幫助有口罩需求卻不方便排隊者，但同時也必須考慮避免囤積。