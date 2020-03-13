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陳時中：考慮開放家戶團購口罩

聯合報 / 記者楊雅棠賴于榛／台北報導

口罩實名制2.0」網購新制昨天試營運，因流量過大，網頁、健保快易通APP都大當機，民眾感嘆「比高鐵票還難搶」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣為「資訊大國」，他相信問題會很快解決，另會視口罩儲備量考慮開放家戶團購。

網購新制一上線便大當機，外界質疑事前壓力測試不夠完備。指揮中心醫療應變組副組長、健保署長李伯璋表示，健保署網路流量原來是一GB，因應網購加到四GB，但仍無法滿足民眾。他也說，通常大型購物網站將流量設定在十GB，未來會進一步改善。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，民眾採桌上型電腦以自然人憑證插卡部分相當順暢，但使用健保卡插卡或手機APP預購確實有塞車狀況，主因是一下子湧入太大流量，但預約還有六天，不用急著預購，頻寬部分已請中華電信盡速解決。

行政院長蘇貞昌則透過個人臉書表示，管理系統團隊用盡全力讓系統更穩定，提醒民眾口罩登記不是先搶先贏，若額度不夠抽籤決定。

民眾抱怨預購手續繁複，是否可家戶一次購買較方便並可省手續費，陳時中認為須考慮供需平衡，且避免囤積。他說，根據儲備量，每天供應五二九萬片給藥局，一周需三千六百至三千八百萬片，目前儲備量僅兩千一百萬片，無法將下周販賣量提前至當周。藥局的口罩若賣不完，將暫停供貨，但不會斷貨，賣不夠則增加供應量，並強調開放網路新制不影響藥局販售量。

衛福部次長何啟功也表示，未來口罩分配量若供給足夠，會考慮一次多預購幾周，或調整每次的量。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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