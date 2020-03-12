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口罩2.0上線12小時 32.5萬人成功預購

中央社 / 台北12日電
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口罩實名制2.0今天上午9時上路，根據統計，系統上路12小時以來，共有22.5萬人透過健保快易通APP、逾10萬人以健保卡或自然人憑證成功在線上預購口罩。

口罩實名制2.0今天上路，民眾可以自然人憑證、健保卡在網頁版預購，也可以「健保快易通」APP認證預購。今天上午9時系統一開放，頓時湧入8萬人，健保系統一度當機，經搶修後恢復正常。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至下午2時，全台已有8.8萬人預購成功。

衛生福利部中央健康保險署晚間公布最新數字，截至晚間9時，共有22萬5495人透過「健保快易通」APP預購口罩，另有6萬5283人透過網站讀取健保卡預購口罩。

負責「eMask口罩預約平台」網站維運的關貿公司表示，預約平台本身的預購系統運作順暢，並沒有當機現象。

關貿公司指出，但因採健保卡認證登入民眾較多，導致在連線回健保署主機進行身分認證時，出現不順情形，採自然人憑證認證登入則一切順暢，統計今天約有逾10萬人使用預約平台網站完成訂購。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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