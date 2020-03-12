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護理界怨口罩裝備不足 陳時中承諾3月中補足

中央社 / 台北12日電

新冠肺炎疫情延燒，護理界抱怨口罩、裝備不足。指揮中心指揮官陳時中今天表示，近期醫院、診所口罩量都提升，但N95口罩、隔離衣確實吃緊，3月中會逐步補足。

衛福部「護理職場爭議通報平台」自1月15日至今有39件通報，其中4件與口罩有關。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中在衛福部社群網站臉書（Facebook）發表公開信表示，謝謝護理台灣隊一直在防疫前線，防疫口罩裝備不會少，請護理人員放心。

陳時中今天下午在指揮中心記者會中表示，政府從一開始就很關心所有護理人員，希望醫院在分配口罩時盡可能寬鬆一點，昨天也已對醫院進行了解，該平台收到4件與口罩相關的案子均為護理人員反應。

陳時中說，他明白醫療院所在分配口罩的管理上，可能經過層層管理，導致一層比一層嚴格，最後甚至出現過於嚴格的狀況，未來會持續投注最大的關心。

陳時中指出，目前在醫院方面，口罩戰備量約35天，近期又加了1到2成，診所方面也從每天35萬片增加到42萬片，也增加約2成。他坦言，目前N95口罩、隔離衣供應確實比較吃緊，經濟部、食藥署已在輔導相關廠商，希望強化供應產量，預計3月中產量會逐步補足。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 陳時中

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