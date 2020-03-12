網購口罩首日大當機 網友酸：又不是先搶先贏

新冠肺炎（COVID-19）日趨嚴重，口罩已成為民眾最重要的防疫物資之一，實名制購買措施實施後大大的減緩搶購囤積的熱潮，而今（12）日「口罩實名制2.0」正式上路，民眾可以透過網路來預購，再到超商取貨，但一大早卻因為流量過大造成大當機，有網友就在PTT發文詢問「有沒有口罩網購電腦端直接當爆的八卦？」，引來許多網友熱烈討論。

為了讓無法排隊買口罩的民眾也能買到，政府將「口罩實名制」再升級，規劃出2.0版，民眾可以透過電腦連接預購網頁，或者以手機使用健保快易通APP進行預購，訂購成功後就可以到4大超商去領取，但今日上午9時正式上線試營運，卻因為流量過大，導致網頁、APP大當機，有名網友也在PTT分享搶訂的心得，他說早上8點59分從電腦點進去，結果畫面出現「404 not found」，隨後試了幾次一樣如此，讓他直呼「比高鐵票還難搶」。

貼文也引來網友們的熱議，「一次只能8萬人的強度，你覺得不會當嗎？」、「一開始認卡成功，後來變成無法連接健保署服務網站」、「我還是帶童軍椅去排一小時現場買」。對於原PO搶著預購的行為，多數的網友不以為然的表示「明後天再進去比較安全，壓力測試中」、「又不是先搶先贏」、「急啥，又不是進去就一定有，過量就抽籤」、「預購又不是保證一定有」、「先登記後抽籤的，跟你第幾個登記根本無關，搶什麼？」、「不只一整天，是到18日都可以登記這輪的，搞不懂為何要在第一天的第一分鐘搶？」、「壓力測試中，台灣人最愛刷首抽了」。還有網友建議「你要把網址後面index刪除，就正常了，很順」，許多人試著操作後也大讚真的順了很多。

對於網路預購口罩大當機的狀況，健保署長李伯璋表示健保署網路流量原來是1G，過去申報作業平順沒問題，昨天為了因應這次實名制，請中華電信協助變成4G，但今天流量跳到20倍，還是無法滿足民眾。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說台灣為「資訊大國」，問題會很快解決。