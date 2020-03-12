如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看
「口罩實名2.0」今天上線，除了原本藥局仍繼續提供口罩外，即日起到3月18日也提供網路預購，26日到4月1號超商取貨。網路預購從eMask 口罩預購系統進入，但需備有讀卡機或自然人憑證。如果你都沒有，也不想去藥局排隊，那用手機APP「健保快易通」上網預購口罩是最簡單的方式。
根據今天實測使用「健保快易通」App登記，九點系統上線後便呈現塞車狀態，在裝置認證的部分更是頻頻卡關閃退。直到中午該應用程式進行緊急更新，狀況稍有緩解，才登記預購成功，但之後系統仍時好時壞。衛福部表示，到18日為止都只是「登記預購」，如果最後登記人數超過預期，會採抽籤方式，並沒有「先搶先贏」這種事，希望大家能分散時間上網登記。
簡單步驟提示：
1. 下載「健保快易通」APP
2. 點下方「裝置認證」進行實名驗證
3. 再到「健康存摺」裡，拉下來點「口罩預購」
4. 填完之後送出，即完成預購
5. 接下來就要一路等到3月19日，簡訊會再通知付款資訊，再到超商服務機台印出繳費單後即可取貨
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