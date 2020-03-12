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如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制2.0上午起開放網路預購口罩，虛擬店與實體藥局購買並行出售口罩，預計可幫助消化實體藥局的排隊人潮。記者黃義書／攝影
口罩實名制2.0上午起開放網路預購口罩，虛擬店與實體藥局購買並行出售口罩，預計可幫助消化實體藥局的排隊人潮。記者黃義書／攝影

口罩實名2.0」今天上線，除了原本藥局仍繼續提供口罩外，即日起到3月18日也提供網路預購，26日到4月1號超商取貨。網路預購從eMask 口罩預購系統進入，但需備有讀卡機或自然人憑證。如果你都沒有，也不想去藥局排隊，那用手機APP「健保快易通」上網預購口罩是最簡單的方式。

根據今天實測使用「健保快易通」App登記，九點系統上線後便呈現塞車狀態，在裝置認證的部分更是頻頻卡關閃退。直到中午該應用程式進行緊急更新，狀況稍有緩解，才登記預購成功，但之後系統仍時好時壞。衛福部表示，到18日為止都只是「登記預購」，如果最後登記人數超過預期，會採抽籤方式，並沒有「先搶先贏」這種事，希望大家能分散時間上網登記。

簡單步驟提示：

1. 下載「健保快易通」APP

2. 點下方「裝置認證」進行實名驗證

3. 再到「健康存摺」裡，拉下來點「口罩預購」

4. 填完之後送出，即完成預購

5. 接下來就要一路等到3月19日，簡訊會再通知付款資訊，再到超商服務機台印出繳費單後即可取貨

首先下載官方APP「健保快易通」
首先下載官方APP「健保快易通」

打開以後會看到主畫面。點「裝置認證」進行驗證，填完要求資料即可
打開以後會看到主畫面。點「裝置認證」進行驗證，填完要求資料即可

回到主畫面，點「健康存摺」，再點「口罩預購」
回到主畫面，點「健康存摺」，再點「口罩預購」

填完之後送出，就會告訴你預購成功囉
填完之後送出，就會告訴你預購成功囉

新冠肺炎 COVID-19 口罩 快易通 健保 衛福部

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