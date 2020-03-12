口罩實名制2.0上路就塞爆 健保APP搶修完成
口罩實名制2.0今天上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。健保署長李伯璋說，已全力搶修「健保快易通」APP；經記者實測，9時50分已成功預購口罩。
口罩實名制2.0開放民眾網路預購成人口罩，維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元。
民眾可到「eMask口罩預約系統」網站（emask.taiwan.gov.tw）以全民健康保險卡、自然人憑證預購，也可到「健保快易通」APP認證預購，預計釋出700多萬片、約233萬人份口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言