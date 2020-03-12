口罩實名制2.0上路就塞爆 健保APP搶修完成

「口罩地圖上沒有藥局發號碼牌時間，民眾領購常撲空。」口罩實名制上路後，許多藥局祭出先發「號碼牌」再領取的措施，導致許多民眾看口罩地圖確認完「存量」後前往藥局購買時，卻發現號碼牌早被領完。民眾林小姐表示：「到了藥局才知道各家發號碼牌時間不同，不是去了就能買。」

2020-03-11 20:08