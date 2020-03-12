快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

口罩實名制2.0上路就塞爆 健保APP搶修完成

中央社 / 台北12日電

口罩實名制2.0今天上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。健保署長李伯璋說，已全力搶修「健保快易通」APP；經記者實測，9時50分已成功預購口罩。

口罩實名制2.0開放民眾網路預購成人口罩，維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元。

民眾可到「eMask口罩預約系統」網站（emask.taiwan.gov.tw）以全民健康保險卡、自然人憑證預購，也可到「健保快易通」APP認證預購，預計釋出700多萬片、約233萬人份口罩。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

口罩2.0網購上線實測 eMask網頁及健保App皆無法進入

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

大湖愛心手作口罩「無價」 1000片送警消及弱勢

口罩實名制2.0 上午9時開放線上預購

相關新聞

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

「口罩實名制2.0」網購今日上午9時起試營運，透過電腦連接預購網頁（https://emask.taiwan.gov.t...

口罩新制28萬試用人次 僅2萬人次順利點擊預購

被稱作「口罩實名制2.0」的口罩網購新制上午9時起試營運，不過頻傳卡關。截至上午10時半，每100人次的使用者當中，只有...

口罩實名制2.0登場 全家推取口罩享中熱拿買一送一

口罩實名制2.0正式上路，全家（5903）表示，超商成為民眾領取口罩的重要據點，民眾可於今（12）日起至18日透過政府指...

口罩網購新制流量大APP當機 健保署請民眾改用網頁買

被稱作「口罩實名制2.0」的口罩網購新制上午9時起試營運，不過疑似流量過大，遲至10時仍有不少民眾登入失敗，有民眾感嘆「...

口罩實名制2.0 上午9時開放線上預購

口罩實名制2.0網購今天起試營運，今天至3月18日試營運期間，透過電腦連接預購網頁（　https://emask.tai...

線上買口罩 快連上健保快易通App

口罩實名制2.0今天早上9點上線試辦，想要開放後立刻手刀登記，可得先做好以下步驟，下載「健保快易通」App，完成行動裝置認證，開放之後就能免藥局排隊，直接線上預購，於指定時間至超商取貨。

今線上預購口罩 預付卡不適用

「口罩實名制2.0」今上午九時開放線上預購試營運，民眾需先完成身分認證，再透過手機ＡＰＰ或網站預購。要注意的是，企業租用之公務門號、預付卡手機，並不適用。

口罩庫存多 屏縣6衛所暫停配發

屏東縣有214處口罩購買點，每日完售率不及5成，其中獅子鄉衛生所庫存量超過6千片，另有156家藥局口罩剩餘超過2千片，相較於都會區「一罩難求」，城鄉落差大。即日起，屏東縣有6家衛生所因庫存量太多暫停配發。高雄市區口罩配售點每天幾乎都完售，僅少數原民區配售點剩餘數量較多，是否調整配售量，由中央流行疫情指揮中心決定。

口罩網購2.0上路 民眾盼省物流費

口罩2.0網購通路周四將上線，民眾反應兩極。有民眾質疑口罩價錢已含物流費，何須再加收7元？有民眾認為既要付7元物流費，何不一次買2周的量，或允許全家一起登記？也有民眾希望重回超商購買舊制，至少可免物流費，或是由鄰里長買賣、發放口罩更便民。

網購口罩運費7元 行政院：含兩段運費不扒兩層皮

口罩實名制2.0版明將正式上路，行政院發言人Kolas Youtak晚間在臉書表示，我國口罩世界最便宜，不扒兩層皮，一片...

口罩地圖不精準 1.0版為德不卒

「口罩地圖上沒有藥局發號碼牌時間，民眾領購常撲空。」口罩實名制上路後，許多藥局祭出先發「號碼牌」再領取的措施，導致許多民眾看口罩地圖確認完「存量」後前往藥局購買時，卻發現號碼牌早被領完。民眾林小姐表示：「到了藥局才知道各家發號碼牌時間不同，不是去了就能買。」

郵務車掛小紅旗代表運送防疫酒精 蔡總統：麻煩優先禮讓

蔡英文總統今天透過臉書，向防疫期間配送口罩及酒精的中華郵政公司致謝。她說，「中華郵政是我們的好厝邊，也是防疫英雄。」

熱門新聞

半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

旅遊警示再增26國！回國該居家檢疫還是自主管理一次看懂

MUJI無印良品特賣會來了 人氣便鞋直接打3折300有找

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

陳玉珍喊口罩網購不該再收7元 網友酸：委員幫出運費好了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。