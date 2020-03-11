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網購口罩運費7元 行政院：含兩段運費不扒兩層皮

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口罩網購2.0上路 民眾盼省物流費

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
口罩實名制2.0上路，雖然外界普遍樂觀其成，但很多民眾也對物流費跟配送方式產生質疑。（Photo by Peter Griffin on Needpix.com under C.C License）
口罩實名制2.0上路，雖然外界普遍樂觀其成，但很多民眾也對物流費跟配送方式產生質疑。（Photo by Peter Griffin on Needpix.com under C.C License）

口罩2.0網購通路周四將上線，民眾反應兩極。有民眾質疑口罩價錢已含物流費，何須再加收7元？有民眾認為既要付7元物流費，何不一次買2周的量，或允許全家一起登記？也有民眾希望重回超商購買舊制，至少可免物流費，或是由鄰里長買賣、發放口罩更便民。

網購族群受惠

中央流行疫情指揮中心10日公布，口罩實名制2.0將於12日上路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或是健保快易通行動APP認證預購，預購登記截止日為18日，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，26日至4月1日憑証件取貨，沒有身分證單雙號限制。

雖然增開網路通路是為了造福無法親自排隊，且習慣網路購物的族群，也有部分民眾希望既然要支付物流費，盼能一次買足1個月的量，可免分裝手工、減少配送奔波與網路登記的焦慮。也有民眾表示，是否可考慮以家戶為單位或以公司行號為單位購買。

希望減少資源浪費

也有民眾指出，之前口罩5元裡面就已經包含物流的運費，如今為何還要再加收7元的物流費？也有民眾認為，現在是非常時期，如果不用排隊可以買口罩，加上物流費，1個口罩平均7塊錢仍在可接受範圍內。

不過也有民眾抱怨，既然都能網路實名制銷售，為什麼不等供應量穩定，每個人可以買的量多了再做？從物流寄送到超商分裝，消費者手上的口罩真的乾淨嗎？這中間又浪費了多少資源人力？從一開始說隨時買的到，到後來強制徵收，政府也說口罩日產量要1千萬，有差等到真的穩定再做嗎？

也有人抱怨，還不如改用最早版本，讓民眾直接去超商買，既免上網登記也免外加物流費，或是能不能像發選舉公報一樣，讓鄰里長為大家服務買賣或發送，是否更經濟實惠？

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新冠肺炎 COVID-19 口罩 網購

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