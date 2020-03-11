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口罩地圖不精準 1.0版為德不卒

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
藥局為了民眾不用大排長龍先發放號碼牌再領購，但許多口罩地圖只顯示庫存量，並沒有顯示發放號碼牌的時間，導致許多人撲空。（photo by 林祐任/台灣醒報）
藥局為了民眾不用大排長龍先發放號碼牌再領購，但許多口罩地圖只顯示庫存量，並沒有顯示發放號碼牌的時間，導致許多人撲空。（photo by 林祐任/台灣醒報）

口罩地圖上沒有藥局發號碼牌時間，民眾領購常撲空。」口罩實名制上路後，許多藥局祭出先發「號碼牌」再領取的措施，導致許多民眾看口罩地圖確認完「存量」後前往藥局購買時，卻發現號碼牌早被領完。民眾林小姐表示：「到了藥局才知道各家發號碼牌時間不同，不是去了就能買。」

號碼牌早被領光

民眾林小姐11日表示：「好幾次看到藥局還有口罩存量前往購確認口罩地圖上還有數量後我才跑去，藥局確實還剩200多個口罩，但卻是要留給已經拿到號碼牌的，號碼牌早就發光了。」而發放時間每家藥局不同，甚至有單雙日不同時間之分。對此她認為，「口罩地圖如果要登記每家發號碼牌的時間，這方面恐怕也得詳細些。」

另一名陳小姐也提出質疑表示：「網路上有好幾種版本的口罩地圖，有些標示發號碼牌領購，有些只簡單標示庫存量，為何地圖上不能統一顯示藥局發號碼牌的時間？」她補充，口罩地圖若能顯示每家藥局發「號碼牌」的時間，會比告知口罩存量更實用。

便民成擾員

臉書粉絲專頁《藥局大小事》上則有藥局人員指出，「本來先發號碼牌再通知領取，是為體恤年邁長輩或事務繁忙的民眾。」但很多民眾看「口罩地圖」顯示有存量後到現場撲空，卻質疑藥局人員私藏數量，「否則為何跟地圖顯示的不一樣？」導致藥局人員口乾舌燥，乾脆撤除此便民措施。

位於松山區的婕登藥局人員表示：「其實口罩大概1小時就已經賣完，但因為口罩地圖不準，導致得花上整天時間向民眾解釋為何已經賣完。」但也有數量與網站相符的藥局，記者電訪顯示還有近百片口罩的政昇藥局，該藥局人員表示，數量與網站顯示的差不多，「下午2點就可以領號碼牌，4點再來現場領買就好。」基本上要跑2次才能買成。

因不堪其擾，有藥局直接貼出公告表示，「10點就開始排隊領號碼牌，幫助防疫。我們還有其他工作，不要兇藥師。」兒科醫師徐嘉賢也貼文提醒，請民眾不要以為這是「應得的服務」，更不應該為了口罩的事情對藥局人員無理。以上種種情況都顯示，口罩地圖的標示原則不一，導致民眾及藥局人員都很困擾。

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新冠肺炎 COVID-19 口罩

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