批口罩價格貴品質差 李來希轟實名制「把人民當腦殘？」

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，台灣實施口罩實名制，希望能避免囤積讓更多需要的人獲得口罩，而明（12）日口罩實名制2.0即將上路，對此全國公務人員協會理事長李來希卻痛批，「真是騙死人不償命，得了便宜還要賣乖」、「是把人民當腦殘嗎？」

昨日李來希在臉書發文表示，「舉全國菁英之力，動用國家資源，就只是為了解決一個口罩問題？」他提到澳門沒有口罩之亂，僅憑身分證件限購政策就能安定民心、穩定口罩供需問題，如果只是仿照澳門作法，但產能不足，怎麼有臉講台灣實名制買口罩是全世界唯一成功的呢？

「花拳繡腿的搞一些花絮性作為，然後任意吹噓成果」，李來希批評，「口罩一個收購價0.94元，讓人民死命排隊還不見得買得到，要價5元是原來價格的5倍，現在又搞個很炫的名堂，紊亂人民的思維，什麼實名制2.0？再加價7元？其實說穿了，不就是一個簡單的供需問題，供需失衡而已，真有那麼難嗎？」

李來希認為製作口罩的資金不多、技術含量不高，但提供的品質卻越來越差，價格越來越高，供需方式五花八門，然後告訴人民這叫新式的什麼2.0，「真是騙死人不償命，得了便宜還要賣乖」。

李來希表示，人民要的只是原來的品質、原來的價格，而且隨時買得到，他更痛批最讓人不解的是新的什麼2.0制，要加7元運輸費用，「難道過去超商販賣口罩的時候，價格不含運輸費用嗎？是把人民當腦殘嗎？」