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口罩運費7塊被嫌貴 醫生創作「行銷話術」免運引網友大推

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制2.0將上路，有民眾認為用7塊省下排隊的時間非常值得，但也有人批評收運費很不合理。口罩示意圖／Ingimage
口罩實名制2.0將上路，有民眾認為用7塊省下排隊的時間非常值得，但也有人批評收運費很不合理。口罩示意圖／Ingimage

口罩實名制2.0將於明（12）日正式上線，以網路預購、超商取貨的方式發售並酌收7元運費。有民眾認為用7塊錢省下排隊的時間非常值得，但也有人批評收運費很不合理，對此家醫科醫師吳承羲在粉專貼出梗圖，並且提到只要轉變行銷話術，就會讓民眾感觀不同。

台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承羲昨日在臉書粉專「東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲」分享兩張梗圖，其中一張內容提到口罩實名制2.0必須支付7塊運費，卻有人認為運費太貴不想買，但對於需要「排隊一小時，順便和鄰居交換病毒碼」卻感到樂此不疲。

另外一張梗圖內容表示，對於「口罩3個15塊，運費7塊」民眾無感；但「口罩3個22塊，免運」或「口罩3個30塊，輸入折扣碼立刻減8塊」卻讓人提起興趣；而如果是「口罩1個20塊，買一送一，加2塊再多一件」就會瞬間吸引民眾的目光。

吳承羲也在貼文內容中提到，沒想到口罩之亂結束那麼久了，還是可以因為口罩2.0衍生出「口罩之亂2.0」，這讓他忍不住想多做幾張梗圖，他也提到扣掉為反而反除外，「有時候真的覺得經濟學、還有消費者的心理、定價策略什麼的真的是一件很有趣的事呢。」

事後吳承羲另外發文補充創作歷程表示，其實這些都是在利用消費者的心理，還有一些數學數字上的技倆，仔細算一下，要付的錢都是22元，買到3個口罩，預購後超商取貨，總金額和購買方式根本不變，但為什麼感覺差那麼多呢？因為買15元的口罩，需要付出7元的運費，而運費接近商品價金的一半，大家乍聽之下當然會覺得不划算。如果換個說法，把運費攤入價錢內，「口罩3個22元，免運」，很多人光看到「免運」兩個字就心動，買單的人自然就增加。

該梗圖貼出後立刻引起網友們按讚分享，許多人也紛紛留言表示「處理費可以換來跟家人相處的時間，無價」、「7元運費，真的比我想像中的更低耶」、「把購物網站的秘密說出來了」、「排隊還要消耗一個價值5元的口罩」、「這就是無腦消費」、「醫生是行銷人才啊」、「看到免運就直接下標了」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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