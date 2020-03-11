陳玉珍喊口罩網購不該再收7元 網友酸：委員幫出運費好了

指揮中心10日公布口罩實名制2.0政策，將開放民眾網路訂購並加付7元的超商物流費，不過立委陳玉珍認為，原5元口罩價格就含有物流費，不該再多收運費，但網友則表示，不用排隊且運費才7元已經很感恩，更有人酸「委員幫出運費好了」。

立委陳玉珍在臉書表示，網路預訂的效果有助於口罩的有效分配和避免排隊的群聚感染以及減少排隊的時間成本，但原本徵收口罩成本是2.5元加上運費後才是現今的5元價格，既然原本口罩價格就含有物流費，若要鼓勵多使用網路訂購，就不該多收超商取貨的7元運費。

不過部分網友不太買單陳玉珍的說法，有人在文章底下留言表示，「預算要擋，運費也要免，那妳來承擔」，也有人高喊「委員謝謝囉！我OK！小錢妳出！」、「感謝委員贊助物流費！」、「支持玉珍姐個人出運費！」、「感謝委員贊助運費」、「建議委員親自配送最省！」、「才7塊而已，那就交給委員妳來出了」。

也有網友表示，「不用花一堆時間排隊、不用從國外購買天價的口罩、也不用因為上班而永遠買不到，運費才七塊，我已經覺得很感恩與知足了」、「想想國外的口罩價格，我們的口罩價格加7元運費覺的很合理」、「我不用排隊，我願意付7元」，還有人表示，「只收7塊我都擔心會不會太少了」。

口罩實名制2.0將於12 日進行第一波試營運，民眾除原有的健保藥局及衛生所的通路外，還能使用健保卡或自然人憑證在網路平台購買，或藉由「健保快易通行動 APP 」認證身份預購口罩。