口罩實名制物流費7元 指揮中心：物流及分裝等人力費用

口罩實名制2.0明天上午9時上路，外界好奇為何要另收新台幣7元物流費用。指揮中心今天解釋，7元包括物流、分裝等人力的費用，今天傍晚會再公布最新網址。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天上午在記者會中解釋，中華郵政從工廠運到郵政，再送到4大超商物流，超商要再送到全國1萬多個據點，包括物流費用，物流要再次分裝成3片一包，其中也包括人工的費用，都包在7元物流費當中。

羅一鈞說，今天下午傍晚也會公布最新的網址，民眾可能需要再更新相關APP。