口罩2.0超商領口罩會讓店員崩潰？網友掀起兩方論戰

口罩實名制2.0即將於12日試營運，讓上班族也能在網上購買，只要透過健保卡及自然人憑證登入平台或app認證預購，三片口罩加上運費為22元，處理費7元，不過有網友卻認為超商店員平常就很忙，若再加上領口罩，店員是否會崩潰，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，一個超商頂多2~3個店員，第三個看起來像是加班留下來支援的，去超商領貨時，若一名店員去找貨就剩一名店員在櫃台結帳，這時若有客人拿出一疊厚厚的繳費帳單，整間店就會大打結，於是他好奇，若領口罩還要再加進來，超商店員是否會崩潰。

網友紛紛表示超崩潰，「望著那300份要找出一個人」、「找完，又來一個...再找一次！」、「他們都會貼標示，不過還是很多」、「同時來10個找口罩、3個網購、3個咖啡、3個繳費、3個微波，然後再3個插隊買菸的，我一定走人」、「超商店員甚麼時候不崩潰的？」。

不過，有網友認為買的人會比預期中少，「我覺得還好，藥局還是有賣，超商很多不用過卡的程序，領的人時間是分散的，而且最盧的族群一定捨不得7元處理費，大概也不太會網路上買」、「用的人應該會比預期中的少」。

有些網友則認為店員只需看身分證即可，「口罩放櫃檯不用找，看身份證而已，應該輕鬆很多吧」、「口罩包裝統一，集中放置」、「那可能寄來就要先分類好，比較好找」，也有網友建議可以挑少人的時間去領，「24小時可以挑大夜時段去領」、「相信台灣人的應變效率吧！總會找到出口」、「當便利商店接了物流的case就注定這樣的命運了」。