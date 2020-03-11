食藥署公告「104家藥局口罩過剩」暫緩配送 新北唯一一家在這

你這禮拜有買到口罩了嗎？從先前超商販賣的口罩，到現在實名制上路後，都能聽到不少民眾哀怨根本沒有口罩可以買。事實上，並非每個縣市都有缺貨現象，有些藥局反而還有過剩的狀況發生。食藥署就貼出公告，部分藥局因口罩剩餘數量過多，從10號起到12號之間，將暫緩配送不會收到新的口罩。

藥師公會全聯會轉貼食藥署的公告，部分藥局口罩將依停配機制調整後再重新上線。同時公告出104家的停配藥局名單，從3月10號到12號之間將不會再收到新口罩，先販售剩餘庫存再視情況決定是否恢復配送。此外，原定針對兒童口罩數量過多的藥局進行回收，但因郵局作業調整先行暫緩。

部分藥局所在地較為偏鄉，雖然每日配送但需求量並不高，因此造成有過剩的情形。公告停配的名單中，雲林縣和台南市家數最高，各有28間達到停配標準。值得注意的是，台北共0家，新北則有一家上榜，位於瑞芳區大埔路。

消息曝光後在PTT掀起熱議。有網友看到停配藥局縣市分布驚呼「雲林跟台南是怎回事」、「台南是不戴口罩喔?」、「雲林台南少子化???」。也有北部網友感嘆「台北還是買不到」、「台北從來沒買到過」、「台北擁擠又捷運擠一起比較需要」。

留言之中有人點出，許多藥局都採限時販售，「當然會剩一堆」，「需求最大的上班族，很多人因為限定時間而買不到」，紛紛希望藥局能夠調整販售時間。「只賣那一兩小時，當每人都有空在那排隊」。