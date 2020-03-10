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口罩網購將上路 健保快易通APP爆量10倍

中央社 / 台北10日電
新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，上班族搭車時都戴上口罩自保。聯合報記者林澔一／攝影
新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，上班族搭車時都戴上口罩自保。聯合報記者林澔一／攝影

口罩實名制2.0將於12日上路，民眾可用健保卡、自然人憑證上網訂口罩，不想插卡也可用健保APP認證購買。今天政策宣佈，健保APP流量瞬間爆量為平日10倍，一度閃退當機。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，為了改善口罩分布不均，上班族沒時間排隊等問題，將在12日推出口罩實名制2.0，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP認證預購。

儘管口罩預告的網站還沒公布，民眾已經躍躍欲試。不少人搶先查詢健保快易通APP，導致流量暴增而閃退。

健保署長李伯璋受訪時表示，截至下午4時左右，健康存摺APP查詢人數就已達到2萬7000人次，平日每日健康存摺查詢量僅約8000人次；特別是在下午疫情記者會結束後，1小時瞬間爆量6000人次。

健保署統計，健保署網站平日上班時段的網路使用量約70至80百萬位元／秒（megabit per second），10日下午因民眾上網進行健保卡註冊、查詢健康存摺，尖峰時段達720至730百萬位元／秒，相當於平日流量的10倍，目前增加主機因應。今天一個下午，健康存摺註冊人數增加4萬多人，來到174.8萬人（今早171萬人）。

李伯璋說，健保快易通APP只是網購口罩的認證管道之一，方便民眾用手機綁定認證身分，認證完成之後，仍得連上財政部規劃的網站才能購買，若是先前已利用健保卡報稅、已認證過身分的民眾，就不必再重複認證，可以直接上網購平台使用。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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