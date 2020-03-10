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口罩哪天還能買？「健保快易通APP」快速查詢時間、地點
為防範新冠肺炎，口罩成為外出的必要配備！「口罩實名制」上線後，不少人誤會「7天內」的定義，搞錯可以購買口罩的日期，亦或是忘記上一次買口罩的時間，不清楚何時才能再買到口罩。隨著「口罩實名制2.0」上路後，民眾再也不用為此煩惱了，只要透過手機APP便能即時查詢相關資訊。
中央健康保險署開發了「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，只要在Google play及Apple store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」，或掃描QR-CODE就能進行下載。透過APP裡的「健康存摺」，就能看到自己的口罩購買紀錄，詳細的時間、地點以及下一次能購買的時間，都能一併在APP裡查詢。
以「行動電話認證」進行身分確認
成功下載手機程式後，建議可先將Wi-Fi關閉，改以個人行動網路連線，再打開「健保快易通APP」。打開後點選「健康存摺」，並以「行動電話認證」進行身分確認，「行動電話認證」限本國籍人士使用本人申辦的月租型門號及個人行動網路（4G），若是使用預付卡、公司門號或門號非本人申辦，則需利用「裝置碼認證」。
「手機號碼」及「身份證號」認證後，需再輸入健保卡的卡號末四碼，部分手機也需設定「註冊密碼」，以便未來登入時使用。
▼ 點選「健康存摺」後，以「行動電話認證」進行身分確認
▼ 需輸入手機號、身份證號及健保卡的卡號末四碼
▼ 健保卡的卡號在卡面的左下角位置
▼ 完成身分認證後，便會跳出通知框
口罩購買紀錄一次看
完成以上的身分認證後，便能進入「健康存摺」，只要點擊表單上的「口罩購買紀錄」選項，就能查詢最近一次的購買紀錄，詳細時間、地點及購買片數，都能一次看到。
另外，最上面的「摘要」裡，還可以查詢到「下次可購買日期」，讓民眾知道哪一天可以去買口罩，避免再有「排錯天」或「白跑一趟」的情況發生。
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