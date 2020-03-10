快訊

旅客體溫過高滑回停機坪 第二批武漢包機延誤

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩哪天還能買？「健保快易通APP」快速查詢時間、地點

聯合新聞網 / 綜合報導
使用「健保快易通APP」便能快速查詢自己的口罩購買紀錄，以及下一次能購買的時間。示意圖／Ingimage
使用「健保快易通APP」便能快速查詢自己的口罩購買紀錄，以及下一次能購買的時間。示意圖／Ingimage

為防範新冠肺炎口罩成為外出的必要配備！「口罩實名制」上線後，不少人誤會「7天內」的定義，搞錯可以購買口罩的日期，亦或是忘記上一次買口罩的時間，不清楚何時才能再買到口罩。隨著「口罩實名制2.0」上路後，民眾再也不用為此煩惱了，只要透過手機APP便能即時查詢相關資訊。

中央健康保險署開發了「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，只要在Google play及Apple store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」，或掃描QR-CODE就能進行下載。透過APP裡的「健康存摺」，就能看到自己的口罩購買紀錄，詳細的時間、地點以及下一次能購買的時間，都能一併在APP裡查詢。

中央健康保險署開發了「健保快易通APP」，可以快速掌握健保署的各項資訊。圖取自／衛福部官網
中央健康保險署開發了「健保快易通APP」，可以快速掌握健保署的各項資訊。圖取自／衛福部官網

以「行動電話認證」進行身分確認

成功下載手機程式後，建議可先將Wi-Fi關閉，改以個人行動網路連線，再打開「健保快易通APP」。打開後點選「健康存摺」，並以「行動電話認證」進行身分確認，「行動電話認證」限本國籍人士使用本人申辦的月租型門號及個人行動網路（4G），若是使用預付卡、公司門號或門號非本人申辦，則需利用「裝置碼認證」。

「手機號碼」及「身份證號」認證後，需再輸入健保卡的卡號末四碼，部分手機也需設定「註冊密碼」，以便未來登入時使用。

▼ 點選「健康存摺」後，以「行動電話認證」進行身分確認

▼ 需輸入手機號、身份證號及健保卡的卡號末四碼

▼ 健保卡的卡號在卡面的左下角位置

▼ 完成身分認證後，便會跳出通知框

口罩購買紀錄一次看

完成以上的身分認證後，便能進入「健康存摺」，只要點擊表單上的「口罩購買紀錄」選項，就能查詢最近一次的購買紀錄，詳細時間、地點及購買片數，都能一次看到。

另外，最上面的「摘要」裡，還可以查詢到「下次可購買日期」，讓民眾知道哪一天可以去買口罩，避免再有「排錯天」或「白跑一趟」的情況發生。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 健保卡

相關新聞

網路預購口罩一份22元怎麼買？快來看「健保快易通」App註冊教學

「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，以及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群可以買到口罩，中央流行疫情指揮中心今（10日）表示，將於周四推出「口罩實名制2.0」，讓民眾從3月12日起至18日7天內，透過在電腦或手機安裝「健保快易通」App來「預購」3月26日至4月1日的口罩，預購成功者將收到簡訊通知付款，目前僅限成人口罩可用這方式購買。「口罩實名制2.0」上路後，口罩價格維持在一片5元不變，一樣7天內可買3片，但是每筆訂單需自付7元物流處理費。

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

「口罩實名制2.0」周四（12日）將上路，除原先的健保特約藥局外，也將開放網路購買通路，指揮中心表示，3月12日開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片(約233萬人份)預購量。聯合新聞網

口罩哪天還能買？「健保快易通APP」快速查詢時間、地點

為防範新冠肺炎，口罩成為外出的必要配備！「口罩實名制」上線後，不少人誤會「7天內」的定義，搞錯可以購買口罩的日期，亦或是忘記上一次買口罩的時間...

口罩套影響防疫功能？4大失效關鍵曝光 網驚：長知識了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，導致台灣鬧口罩荒，政府因而宣布實施口罩實名制，限制一周採買數量，但仍有人買不到口罩，對此，民眾為了延長口罩壽命會購買口罩套，但有網友好奇「口罩套是否影響防疫功能」，貼文引發民眾熱議。

口罩預約不用像演唱會搶票 一周內都可預約

「口罩實名制2.0」周四上路，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認...

口罩分配有三類 指揮中心：重點還是放在專業用

「口罩實名制2.0」周四將上路，除原先的健保特約藥局外，也將開放網路購買通路，但對於校園防疫、警消等人員，指揮中心表示，...

影／口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

中央流行疫情指揮中心今天表示，「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族...

口罩實名制2.0如何預購？經濟部臉書貼文教戰三步驟

口罩實名制2.0預計12日開放網路預購口罩，僅限成人口罩，但不受身分證單雙號分流限制。到底如何預購？經濟部今（10）日臉...

4月拚口罩第2大國 我擬做防疫外交

新冠肺炎疫情爆發後，「口罩國家隊」迅速成軍，4月上旬國內口罩日產能將上看1300萬片，屆時台灣將有機會躍上全球口罩生產第二大國，經濟部鬆口說，此時疫情全球大爆發，待國內產能供應穩定後，不排除有機會以口罩進行「防疫外交」，但前提一定是國內的口罩需求充足，目前禁止口罩出口與徵用口罩一律延長到4月底的政策不變。

口罩實名制2.0上路 唐鳳：每周四更新、增加功能

「口罩實名制2.0」將在周四上路，現正進行壓力測試。行政院長蘇貞昌表示，希望一步步讓國人滿意，讓需要口罩的人很方便取得。數位政務委員唐鳳表示，「口罩實名制2.0」周四上路是蘇貞昌裁示的目標，一開始功能不會最完整，但每周會有更新、增加功能的空間。

口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

口罩實名制2.0確定實施。行政院長蘇貞昌今在立院受訪時，對口罩實名制2.0做初步說明，表示將採網路預購、超商取貨，加上原本藥局購買並行。其中網購擬定三種方式，包括插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證。

口罩實名制2.0下午公布！擬可插卡、手機認證購買

口罩實名制2.0確定實施。行政院長蘇貞昌今在立院受訪時，對口罩實名制2.0做初步說明，表示將採網路預購、超商取貨，加上原...

熱門新聞

她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

影／口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四更新擴充

口罩實名制改網購超便利？網點破「一大漏洞」：不太建議

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

口罩實名制2.0擬3方式網購 運費15元以內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。