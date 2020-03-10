網路預購口罩一份22元怎麼買？快來看「健保快易通」App註冊教學

「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，以及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群可以買到口罩，中央流行疫情指揮中心今（10日）表示，將於周四推出「口罩實名制2.0」，讓民眾從3月12日起至18日7天內，透過在電腦或手機安裝「健保快易通」App來「預購」3月26日至4月1日的口罩，預購成功者將收到簡訊通知付款，目前僅限成人口罩可用這方式購買。「口罩實名制2.0」上路後，口罩價格維持在一片5元不變，一樣7天內可買3片，但是每筆訂單需自付7元物流處理費。屆時民眾用電腦預購可透過網路銀行、信用卡、ATM轉帳；若用「健保快易通」App則只能用ATM轉帳。凡完成轉帳程序者，可於3月26日至4月1日，攜帶身份證、健保卡或駕照前往超商取貨，可以本人親自領取或幫親友代領。有意透過網路購買口罩的民眾，首先必須準備：健保卡或自然人憑證、戶口名簿、讀卡機、筆電或桌機。網路註冊完之後，再完成行動裝置認證。

1. 健保卡買口罩

拿出您的健保卡和晶片讀卡機，到「衛生福利部中央健康保險署」網站進行「健保卡網路服務註冊」。點選「首次登入請先申請」，詳讀「全民健康保險網路服務註冊管理作業要點」後，再點選最下方的「我已閱讀完畢，並瞭解相關規定」。接著您會進入「健保卡網路服務註冊-申請」頁面，此時檢查健保卡有無插入讀卡機並連接電腦，在灰色的姓名欄右方點選「讀取」，就會自動跳出健保卡人姓名。同時別忘了輸入戶口名簿左上角「戶號」號碼，填寫戶籍地址，接著按下一步。

進入註冊頁面，設定好註冊密碼，輸入行動電話及電子信箱，就會立即從電子信箱收到健保局寄來的確認信，告知您的申請已審核完成，點選「健保卡註冊認證作業」進行線上認證，就完成註冊程序。最後回到一開始「健保卡網路服務註冊」頁面，輸入先前設定好的密碼，按下「登入」鍵，點選「行動裝置認證」，按「產生裝置認證碼」，就會出現手機QR Code及裝置認證碼。

在手機中下載「健保快易通」App，開啟後按行動櫃臺，出現裝置認證，可開啟鏡頭使用QR Code掃描或直接輸入一串認證碼（二擇一）即可，如手機有搭配生物辨識（Face ID、指紋辨識等），則完成辨識後就可完成裝置認證。

2. 自然人憑證買口罩

首先必須準備自然人憑證和晶片讀卡機，到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。讀卡機插入自然人憑證後，輸入身分證號、出生日期及憑證pin碼，按「確認」鈕登入。按下行動裝置帳號申請（需輸入完整資料後並設定註冊密碼），按下行動裝置認證，就會產生裝置認證碼，一樣是有一組序號及QR Code，利用健保快易通App認證，就能綁定手機。跟健保卡一樣，一支手機可以綁定多組自然人憑證買口罩。