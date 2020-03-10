口罩套影響防疫功能？4大失效關鍵曝光 網驚：長知識了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，導致台灣鬧口罩荒，政府因而宣布實施口罩實名制，限制一周採買數量，但仍有人買不到口罩，對此，民眾為了延長口罩壽命會購買口罩套，但有網友好奇「口罩套是否影響防疫功能」，貼文引發民眾熱議。

原PO在PTT發文表示，最近長輩跑去買許多口罩套，讓家人可將醫療口罩放入口罩套，以期延長口罩使用時間，但之前看過醫療口罩的構造為外層防潑水層、中層靜電層、內層吸收濕氣層，原理似乎是使用靜電層吸附病菌及病毒。

因此原PO納悶，「若將外科口罩置入口罩套，緊壓上方鐵絲條，使密合度接近原本未用口罩套的情況，是否仍具有防護效果？還是用了口罩套就會失去防護功效？」

貼文一出，網友點出「不夠密合」、「沒有天天換洗」、「取下口罩套的時候，摸了外側又摸臉」、「沒分正反面」為口罩套失效的4大關鍵，「進去醫院或高風險場所不要用口罩套，其它地方為了延長使用可以」、「口罩套的重點在於減少口罩污損，但要確定口罩套的材質透氣及每日清洗」、「記得有人說用口罩套，口罩會不能完全密合，高危場所不適用」、「我比較怕在塞口罩時，手碰到口罩外層，然後又摸口罩套，這樣灰塵、病菌都沾到」、「如果口罩套沒有每天清洗，然後老人家分不清楚正反面，容易將前一天沾過的病菌髒東西沾到臉上」。