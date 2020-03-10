聽新聞
test
0:00 / 0:00
口罩套影響防疫功能？4大失效關鍵曝光 網驚：長知識了
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，導致台灣鬧口罩荒，政府因而宣布實施口罩實名制，限制一周採買數量，但仍有人買不到口罩，對此，民眾為了延長口罩壽命會購買口罩套，但有網友好奇「口罩套是否影響防疫功能」，貼文引發民眾熱議。
原PO在PTT發文表示，最近長輩跑去買許多口罩套，讓家人可將醫療口罩放入口罩套，以期延長口罩使用時間，但之前看過醫療口罩的構造為外層防潑水層、中層靜電層、內層吸收濕氣層，原理似乎是使用靜電層吸附病菌及病毒。
因此原PO納悶，「若將外科口罩置入口罩套，緊壓上方鐵絲條，使密合度接近原本未用口罩套的情況，是否仍具有防護效果？還是用了口罩套就會失去防護功效？」
貼文一出，網友點出「不夠密合」、「沒有天天換洗」、「取下口罩套的時候，摸了外側又摸臉」、「沒分正反面」為口罩套失效的4大關鍵，「進去醫院或高風險場所不要用口罩套，其它地方為了延長使用可以」、「口罩套的重點在於減少口罩污損，但要確定口罩套的材質透氣及每日清洗」、「記得有人說用口罩套，口罩會不能完全密合，高危場所不適用」、「我比較怕在塞口罩時，手碰到口罩外層，然後又摸口罩套，這樣灰塵、病菌都沾到」、「如果口罩套沒有每天清洗，然後老人家分不清楚正反面，容易將前一天沾過的病菌髒東西沾到臉上」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言