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口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

聯合新聞網 / 綜合整理

「口罩實名制2.0」周四（12日）將上路，除原先的健保特約藥局外，也將開放網路購買通路，指揮中心表示，3月12日開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片(約233萬人份)預購量。聯合新聞網也整理大家對於網路購買的疑問。

Q：何時開放申請？

A：3月12日起至18日7天內。不受身分證末碼單雙號分流限制。

Q：取貨時間？

A：3月26日至4月1日。

Q：上網購買方法？

A：（1）電腦：透過健保卡、自然人憑證登入平台
（2）手機APP：健保快易通行動APP進行認證預購。

Q：額度有限，先搶先贏嗎？

A：若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，民眾不必搶在第一天上線登記。

Q：怎麼知道成功買到？

A：登記截止日隔天（19日），成功預購者會收到繳費通知簡訊。

Q：怎麼繳費？

A：於指定期限內完成付款，若用電腦預購可透過網路銀行、信用卡、ATM轉帳，若用健保快易通App則只能用ATM轉帳。

Q：取貨方式？

A：持健保卡、身分證、駕照等證件到超商領取，可以持親友證件代領，逾期未領者視同放棄領取資格。

Q：要多少錢呢？

A：口罩價格不變，每片5元，另外再支付物流費7元。總共支付22元。

Q：可一家人一起網路購買嗎？

A：不行，口罩實名制2.0是雖然是用報稅系統去修改的，其實整個家族幾乎都有資料；但剛開始只能用個人為單位去預購。

Q：除了網路申請，還可以去藥局買嗎？

A：可以，藥局一樣可以購買。

Q：每七天可購買三片，那3月11日還可以去藥局購買嗎？

A：可以的，以週四為起算日，為一個七天週期。若12日選擇上網購買，11日之前仍可在藥局購買，隔一周19日選擇網路購買或者藥局購買也都可以。

Q：常常記錯，不確定下次可購買時間，哪裡可以查詢？

A：用手機登入「健保快易通行動APP」，點入健康存摺，點選口罩購買紀錄，裡面會記載最近一次購買記錄，與下一次可購買日期。已可登入衛福部網站查詢。

Q：成人跟兒童可以一起網路購買嗎？

A：不行，營運僅提供成人口罩。

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